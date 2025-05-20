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Ekonomi

İstanbul'da Dünya Tohumculuk Kongresi

İstanbul\'da Dünya Tohumculuk Kongresi

Dünya Tohumculuk Kongresi İstanbul'da yapıldı, yapay zeka ve AR-GE ile tohumculukta yenilikler paylaşıldı.

20.05.2025 11:17
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MUSTAFA ÇALKAYA/MEHMET CAN TOPTAŞ - Tohum Sanayicileri ve Üreticileri Alt Birliği (TSÜAB) Başkanı Yıldıray Gençer, İstanbul'da gerçekleştirilen Dünya Tohumculuk Kongresi'nin sektör için avantaj sunduğunu belirterek, "Son dönemlerde yapay zekanın da devreye girdiği AR-GE çalışmalarında, ıslah çalışmalarında ve tohumculuğun geliştirilmesinde son teknolojileri burada paylaşıyoruz." dedi.

Gençer, Kongrede AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, tohumculuk konusunda dünyanın en büyük etkinliğinin İstanbul'da düzenlendiğini söyledi.

Kongrenin her yıl farklı bir kıtada düzenlendiği bilgisini veren Gençer, bu yılki kongrenin 80'den fazla ülkeden 2 bine yakın katılımcıyla rekor bir seviyede gerçekleştirildiğini bildirdi.

Uluslararası Tohum Federasyonu (ISF) tarihinde bugüne kadar en yüksek sponsorluk ve stant seviyelerini de yakaladıklarına işaret eden Gençer, "Bu anlamda İstanbul, ISF tarihinde bir rekor daha kırıyor. 2009'da Antalya'da bu kongreyi gerçekleştirmiştik. Bu kongre daha başarılı ve daha geniş katılımlı bir kongre olacak." dedi.

Kongreye firmaların en üst temsilcilerinin katıldığına vurgu yapan Gençer, şöyle devam etti:

"Bu anlamda karar almalar, verilen sözler, yapılan işbirlikleri çok hızlı hayata geçiyor. Burada firma ve kuruluşların en üst seviyesindeki yetkilileri görüşmeler yapıyor. Yapılan görüşmelerin yüzde 95'inden fazlası hayata geçiriliyor. Aynı zamanda fuaye alanında firmalar dünyada tohumculukla ilgili biyoteknoloji gibi yeni teknolojileri bizzat gösterebiliyorlar. ISF bunların hepsinin bir çıktısını hazırlıyor ve tüm dünya ülkeleriyle paylaşıyor. Buradaki asıl amaç dünyadaki küresel tohum pazarının genişletilmesi, pazardaki dinamiklerin net olarak devam etmesi ve devreye girmesi. Küresel tohum pazarındaki haksız rekabetin ve 'kaçak' dediğimiz tohumculuğun önlenmesi ve son dönemlerde yapay zekanın da devreye girdiği AR-GE çalışmalarında, ıslah çalışmalarında ya da tohumculuğun geliştirilmesinde son teknolojileri burada paylaşıyoruz."

Gençer, etkinliğin Türkiye tohumculuğunun ve İstanbul'un tüm dünyaya tanıtılması noktasında çok değerli olduğunu anlattı.

"Yeni firmalarımız için çok büyük fırsat"

Kongreye Türkiye'den 300'e yakın kişinin katıldığına işaret eden Gençer, "Türk firmalarımız kongrenin Türkiye ev sahipliğinde yapılmasıyla daha aktif katıldılar ve kendi geliştirdikleri tohumlarıyla, teknolojilerini diğer dünya ülkelerine tanıtmış olacaklar." dedi.

Gençer, tohumcuların böyle organizasyonlarla kendilerini tanımalarının büyük bir avantaj olduğunu dile getirerek sözlerini şöyle tamamladı:

"Kongrenin İstanbul'da olması çok büyük bir avantaj sağlayacak. Türk tohumculuğu son 25 yılda başarı hikayesi yazdı. Bu tarihten sonra Türk tohumculuğu başarı hikayesini yazmakta daha hızlı adımlarla ilerleyecek. Bu atmosferde tohumcularımızın büyük firmaların teknolojilerini tanımaları bazılarına öz güven verecek, bazılarının ufkunu açacak ve daha farklı avantajları yakalamış olacaklar. Şu an birliğimize bağlı 1200'e yakın firmamızdan yaklaşık 300-400'ü neredeyse 1 veya 2 yıllık. Yeni firmalarımızın böyle bir ortamı görmesi, dünya tohumculuğunu tanıması için çok büyük fırsat. İnşallah bu kongreden sonra onlar da kendilerine AR-GE, ıslah ve üretim noktasında yeni yollar çizerek, belli bir seviyeyi yakalamaya çalışacaklar."

Kaynak: AA

Yapay Zeka, Teknoloji, istanbul, Ekonomi, Güncel, Tarım, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi İstanbul'da Dünya Tohumculuk Kongresi - Son Dakika

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