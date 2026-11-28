Türkiye'nin sağlık ve turizm alanındaki güçlü altyapısının uluslararası pazarlarda tanıtılmasına katkı sunmayı amaçlayan ETHEXPO Avrasya Turizm ve Sağlık Fuarı, İstanbul Fuar Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanlığının himayesinde, İslam İşbirliği Teşkilatının (İİT) ilgili kuruluşu İslam Ülkeleri Standartlar ve Metroloji Enstitüsü (SMIIC) işbirliğinde, Ticaret Bakanlığı ve Helal Akreditasyon Kurumu koordinasyonunda düzenlenen, Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu 12. Dünya Helal Zirvesi ve Helal Expo 2026 Uluslararası Ticaret Fuarı ile eş zamanlı gerçekleştirilen ETHEXPO Avrasya Turizm ve Sağlık Fuarı, İstanbul Fuar Merkezi'nde dördüncü gün etkinliklerinin ardından sona erdi.

Organizasyondan yapılan açıklamaya göre, açılışı 25 Kasım'da yapılan fuar, yeni yatırım fırsatlarının değerlendirilmesine, ihracat ve hizmet ağlarının genişletilmesine ve ülkeler arasında stratejik işbirliklerinin geliştirilmesine zemin hazırladı.

"Sağlık turizmi ziyaretçisi kişi başına 3000 dolar harcıyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Sağlık Turizmi İhtisas Başkanı Şehnaz Atak Askeroğlu, fuara farklı ülkelerden acenteler ve yetkililerin katılım sağladığını, TÜRSAB olarak hem turizm hem de sağlık turizmi alanında ev sahipliği yaptıklarını belirtti.

Sağlık turizmini Türkiye'nin madeni olarak gördüklerini ifade eden Askeroğlu, "Sağlık turizminin bilinirliğini artırmak ve dünyaya tanıtmak istiyoruz. Sağlık gibi kritik bir alanda dünyaya iyi bir hizmet ortamı sunmak istiyoruz." açıklamasında bulundu.

Askeroğlu, halihazırda dünyanın farklı ülkelerine ziyaretler gerçekleştirdiklerini, bundan sonra da bu alanda hizmet vermeye başlayan ülkelerle işbirliği yapmayı sürdüreceklerini ifade ederek, sağlık turizminin Türkiye için önemli olduğunu belirtti.

Türkiye'nin bir turizm ülkesi ve katma değer üreten bir ülke olduğunu belirten Askeroğlu, "Ülke olarak kültürü, gastronomiyi, sağlığı ve beraberinde hizmeti bir arada sunuyoruz. (Geleneksel) Turizm ziyaretçisi kişi başına 1000 dolar harcarken, sağlık turizmi ziyaretçisi kişi başına 3000 dolar harcıyor." değerlendirmesini yaptı.

Tedavi sürecinin tek bir uzman tarafından koordine edilmesi önem kazandı

Burjeel Hospitals temsilcisi Jannat Al Wuhaili de sağlık turizminde hastaların en çok güven, maliyet ve tedavi süreci konusunda net bilgiye ihtiyaç duyduğunu belirtti. Hastaların ne kadar ödeme yapacağını, seyahat sürecinin nasıl ilerleyeceğini ve hangi uzmanlardan destek alacağını önceden bilmek istediğini ifade eden Al Wuhaili, Abu Dabi'de bu ihtiyaçlara yönelik hizmet sunduklarını söyledi.

Hastane grubunun 20 tesisten oluştuğunu ve yılda yaklaşık 7 milyon hastaya hizmet verdiğini belirten Al Wuhaili, sağlık alanında çok sayıda branşta hizmet verdiklerini kaydetti. Sağlık turizminde geçmişte sürecin daha çok prosedürlere odaklandığını ve hastanın kendi tedavi sürecini yönetmek zorunda kaldığını ifade eden Al Wuhaili, yeni dönemde ise hastanelerin hastalar adına daha fazla sorumluluk üstlendiğini söyledi.

Al Wuhaili, hastaların doğru uzmanı seçme, ikinci görüş alma ve sanal ortamda vaka değerlendirmesi gibi imkanlardan yararlandığını, tedavi sürecinin tek bir uzman tarafından koordine edilmesinin önem kazandığını vurguladı.

"Türk hekimlerinin deneyimi Türkiye'nin sağlık alanındaki konumunu güçlendirdi"

Emsey Hospital Genel Müdürü Hakan Gökçe ise sağlık sektörünün ülkeler arasında ortak bir dil oluşturduğunu belirterek, tıpta ulaşılan seviyenin hiçbir ülkenin tek başına başarabileceği bir gelişme olmadığını söyledi.

Bir ülkede kazanılan deneyimin başka bir ülkedeki hastanın iyileşmesine katkı sağlayabildiğini ifade eden Gökçe, Kovid-19 salgını döneminin de uluslararası bilgi ve deneyim paylaşımının önemini ortaya koyduğunu kaydetti.

Gökçe, bir tedaviyi kimin bulduğundan ziyade, kaç insana fayda sağladığının daha önemli olduğunu belirterek, "Bilgi ve deneyimlerimizi paylaşmak, sağlıkta ortak başarının temelini oluşturur. Türkiye, kamu ve özel sektör yatırımlarıyla sağlık alanında önemli bir güce ulaştı. Hastanelerin yanı sıra nitelikli ve yetişmiş sağlık çalışanları da bu başarıda etkili. Türk hekimlerinin deneyimi ve riskleri yönetebilme kabiliyeti Türkiye'nin sağlık alanındaki konumunu güçlendirdi." ifadelerini kullandı.

Sağlık turizminde yalnızca başarılı tedavinin yeterli olmadığını vurgulayan Gökçe, hastanın ihtiyaçlarını anlamanın ve tedavi sürecini doğru şekilde tamamlamanın da büyük önem taşıdığını kaydetti.

Gökçe, Türkiye'nin sağlık turizmindeki başarısının estetik cerrahi ve saç ekimiyle sınırlı olmadığını belirterek, birçok hayati işlem ve tedavide deneyimli sağlık merkezleri, hastaneler ve hekimlerin bulunduğunu kaydetti.

Hastaların bedenlerini ve hayatlarını sağlık kuruluşlarına emanet ettiğini hatırlatan Gökçe, mahremiyetin korunması, tedavilerde kullanılan ürünlerin güvenilirliği ve hastaların dini ve kültürel hassasiyetlerine saygı gösterilmesinin sağlık hizmetlerinin temel unsurları arasında yer aldığını söyledi.

Gökçe, sağlık sektörünün uluslararası işbirliğiyle gelişmeye devam etmesi gerektiğini aktararak, "Türkiye sağlık sektörü olarak küresel çapta gelişime destek olmak için elimizden geleni yapmaya hazırız." ifadelerini kullandı.