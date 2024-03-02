İstanbul\'da Fiyatı En Çok Artan ve Düşen Ürünler Açıklandı

İstanbul'da, şubatta fiyatı bir önceki aya göre en çok artan ürün karnabahar, en çok düşen ürün ise şehirler arası otobüs bileti oldu.
İstanbul Ticaret Odası (İTO), piyasaların şeffaflığını sağlamak ve kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla şubat ayında İstanbul'da perakende fiyatı en fazla artan ve azalan ürünleri, fiyatları ve değişim oranlarıyla açıkladı.
Buna göre, İTO'nun İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi'nde yer alan 242 ürünün 133'ünün perakende fiyatı artarken, 9 ürünün fiyatı düştü, 100 ürünün fiyatı ise değişmedi.
Şubat ayında gıda harcamaları yaş kuru sebze ve meyveler alt grubunda yer alan karnabahar yüzde 36,71 ile fiyatı en fazla artış gösteren ürün oldu.
Fiyatında artış yaşanan diğer ürünlerin bazıları, gıda harcamaları sebze ve meyveler alt grubundan yüzde 34,24 ile patlıcan, yüzde 25,50 ile salatalık, giyim harcamaları kumaşlar alt grubundan yüzde 20,97 ile terilen (polyester iplik), gıda harcamaları sebze ve meyveler alt grubundan yüzde 18,88 ile sivri biber, yüzde 17,78 ile ayva, yüzde 17,45 ile kıvırcık salata ve ev eşyası harcamaları grubundan yüzde 14,29 ile nevresim takımı oldu.
Fiyatı en fazla düşen ürünler
Şubat ayında ulaştırma ve haberleşme harcamaları grubunda yer alan şehirler arası otobüs bilet ücreti yüzde 15,45 gerileme göstererek fiyatı en fazla azalan ürün oldu.
Fiyatında azalış izlenen diğer ürünler, gıda harcamaları grubundan yüzde 6,09 ile ıspanak, yüzde 11,45 ile salça, yüzde 1 ile yumurta ve yüzde 0,84 ile kesme şeker oldu.
Şubat ayında fiyatı en fazla artan ve azalan ürünler şöyle:
|2024 ŞUBAT
|Mevsimsel Tarım Ürünleri
|Aylık Yüzde Değişim (%)
|Karnabahar
|36,71
|Ayva
|17,78
|Kıvırcık Salata
|17,45
|Balık
|13,84
|Soğan
|13,61
|Yeşil Soğan
|11,55
|Mandalina
|11,32
|Ispanak
|-6,09
|Mevsim Dışı Tarım Ürünleri
|Aylık Yüzde Değişim (%)
|Patlıcan
|34,24
|Salatalık
|25,50
|Sivri Biber
|18,88
|Armut
|10,17
|İşlenmiş Tarım-Sınai ve diğer Ürünler
|Aylık Yüzde Değişim (%)
|Terilen
|20,97
|Nevresim Takımı
|14,29
|Tereyağı
|14,15
|Süt
|13,83
|Gazoz
|12,87
|Kola
|12,59
|Gazete
|12,50
|Pirinç
|12,13
|Bal
|12,06
|Maç Giriş Bileti Ücreti
|11,81
|Zeytinyağı
|11,33
|Sucuk
|10,91
|Zeytin
|10,40
|Şehirler arası Otobüs Bilet Ücreti
|-15,45
|Salça
|-1,45
|Yumurta
|-1,00
|Kesme Şeker
|-0,84
|Toz Şeker
|-0,41
|Temizleme Tozu
|-0,21
|Ekmek
|-0,13
Son Dakika › Ekonomi › İstanbul'da Fiyatı En Çok Artan ve Düşen Ürünler Açıklandı - Son Dakika
Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, bölge ihracatının artması için çalışmalar yürüttüklerini belirtti. Şubat ayında bölgenin ihracatının 985,1 milyon dolar olduğunu ve Gaziantep'in ihracatının ise 863,6 milyon dolar olduğunu açıkladı. Kileci, depremlerin ardından bölgenin dayanışma azmiyle ihracatta ve üretimde iddialı hedefler koymaya başladığını vurguladı. Ayrıca, 183 ülkeye ihracat gerçekleştirdiklerini ve Irak, ABD ve Suriye'nin dış satımda ilk sıralarda yer aldığını ifade etti.
Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat'ın katılımıyla Adıyaman'da açıklanan verilere göre, Güneydoğu Anadolu Bölgesi Şubat ayında 985,1 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Bölgedeki diğer illerin ihracat rakamları da açıklandı. İlk iki ayda toplam 183 ülkeye ihracat yapılan bölgede, Irak, ABD, Suriye, Suudi Arabistan, Birleşik Krallık gibi ülkeler ön plana çıktı. Makine Halısı, Pastacılık Ürünleri, Plastikler ve Mamulleri gibi ürünler en çok ihraç edilenler arasında yer aldı. GAİB Koordinatör Başkanı Fikret Kileci, Adıyaman'ın depremden en fazla etkilenen şehirlerden biri olduğunu belirterek, bölgedeki firmaların ihracat potansiyellerini açığa çıkarmak istediklerini söyledi. Ayrıca, Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri Şubat ayı faaliyetlerini de değerlendirdi.
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Şubat sonu cari açığın 30 milyar doların biraz üzerine gerileyeceğini ve döviz ihtiyacında baskının azalacağını söyledi. Bolat ayrıca Türkiye'nin büyüme performansının Avrupa Birliği ülkeleri içinde birinci, OECD ülkeleri içinde ikinci, G-20 ülkeleri içinde ise dördüncü sırada olduğunu belirtti.
Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası ile Elazığ Ticaret Borsası meclisleri, kentte üretim ve istihdamın artırılması, yeni proje ve yatırımların görüşülmesi amacıyla ortak meclis toplantısı düzenledi. Toplantıda, Elazığ'ın kalkınması için yapılan çalışmalar ve projeler ele alındı.
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Cumhur İttifaki olarak depremin yaralarının hızla sarılması için ellerinden geleni yapacaklarını belirterek, Adıyaman'da yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi. Bolat, kalıcı konutların teslimatının devam ettiğini ve yıl sonuna kadar 200 bin konutun tamamlanıp mağdur olan vatandaşlara teslim edileceğini söyledi. Ayrıca, deprem bölgesine uygun şartlardaki kredinin üst limitinin 750 bin liraya çıkarıldığını da açıkladı.
Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB), Turizm Geliştirme ve Eğitim Vakfı (TUGEV), Milli Eğitim Bakanlığı ve Metro Türkiye işbirliğiyle düzenlenen 'Turizm Meslek Liseleri Arası Aşçılık Yarışması'nda birincilik Sarıyer Vehbi Koç Vakfı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin oldu. Yarışma, turizm meslek liselerinden mezun olan öğrencilere iş imkanı sağlamak amacıyla hayata geçirilen 'Sektör Yetenek Avında' projesi kapsamında gerçekleştirildi.
Tüyap Bursa Fuarcılık AŞ tarafından Türkiye Yayıncılar Birliği işbirliğinde düzenlenen Bursa 21. Kitap Fuarı'nın açılışı yapıldı. Fuar, Tüyap Bursa Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde 300'ün üzerinde marka, yayınevi ve sivil toplum kuruluşuna ev sahipliği yapıyor. Fuar kapsamında panel, söyleşi, atölye çalışmaları ve çocuk etkinlikleri gerçekleştirilecek.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Ukrayna ve Rusya çatışması için barışçıl bir çözüm bulunabilirse Gazze'deki felakete bir çözüm bulunabilirse Afrika'da istikrar sağlanabilirse bu tarz çeşitli bölgelerdeki bu jeopolitik sorunlar çözülebilirse bunun ticarete ve ekonomiye yansımalarının...
Çorum'un Oğuzlar ilçesinde erik ve badem ağaçlarının erken çiçek açması, ceviz ağaçlarının tomurcuklarının erken ortaya çıkması üreticileri zirai don nedeniyle endişelendiriyor. Oğuzlar'da hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle erik ve badem ağaçları yaklaşık 3 hafta erken çiçek açarken, on binlerce ceviz ağacı da normalden yaklaşık 1 ay önce tomurcuklandı. Ceviz üreticileri, geçen yıl yaşanan verim kaybının ardından bu yıl da benzer sorunu yaşamaktan endişe ediyor.
İstanbul Ticaret Odası'nın verilerine göre Şubat ayında İstanbul'da karnabahar fiyatı yüzde 36,71 artarak en fazla artış gösteren ürün oldu. İTO'nun açıkladığı verilere göre, diğer fiyatı artan ürünler arasında patlıcan, salatalık, terilen, sivri biber, ayva, kıvırcık salata ve nevresim takımı yer aldı. Şubat ayında ise şehirlerarası otobüs bilet ücreti yüzde 15,45 oranında ucuzladı.
Sizin düşünceleriniz neler ?