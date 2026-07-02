İstanbul'da Haziran Fiyatları: Soğan Artarken, Kiraz Düşüyor - Son Dakika
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İstanbul'da Haziran Fiyatları: Soğan Artarken, Kiraz Düşüyor

02.07.2026 10:34
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İTO'ya göre, haziranda İstanbul'da en çok artan ürün kuru soğan, en çok düşen ise kiraz oldu.

İstanbul'da haziranda fiyatı en çok artan ürün kuru soğan, en çok düşen ise kiraz oldu.

İstanbul Ticaret Odası (İTO), haziranda İstanbul'da perakende fiyatı en fazla artan ve azalan ürünleri açıkladı.

Haziranda bir önceki aya göre indekste yer alan 336 ana üründen 184'ünün fiyatı artarken, 71'inin fiyatı azaldı.

Geçen ay fiyatı en çok artan ürün yüzde 46,54 ile kuru soğan olurken, onu yüzde 36,38 ile patlıcan, yüzde 26,57 ile limon, yüzde 22,20 ile patates, yüzde 18 ile sandalye, yüzde 15,38 ile telefon ekipmanı, yüzde 14,63 ile ütü, yüzde 13,61 ile makyaj malzemeleri, yüzde 12,65 ile havuç izledi.

Fiyat artışı internet fatura harcamalarında yüzde 11,74, masada (tek) yüzde 10,28, yer fıstığında yüzde 9,40, salatalıkta yüzde 8,48, ücretli, dijital aboneliklerde yüzde 8, elektrik süpürgesinde yüzde 7,74 ve bulaşık temizlik ürünlerinde yüzde 7,72 oldu.

En çok kiraz ve domatesin fiyatı düştü

Haziranda bir önceki aya göre fiyatı en çok azalan ürünler arasında başı yüzde 57,24 ile kiraz çekti. Bunu yüzde 52,88 ile domates, yüzde 40,33 ile araç kiralama ücreti (günlük), yüzde 28,01 ile kıvırcık, yüzde 27,83 ile uçak bileti ücreti, yüzde 23,52 ile şeftali, yüzde 22,71 ile erik, yüzde 18,16 ile sivri biber izledi.

Fiyat düşüşü çarliston biberde yüzde 18,14, dolmalık biberde yüzde 17,51, kayısıda yüzde 17,49, taze fasulyede yüzde 16,25, çilekte yüzde 15,09, maydanozda yüzde 14,19, şehirlerarası otobüs bileti ücretinde yüzde 12,47, altında (mücevherat) yüzde 9,06 olarak gerçekleşti.

Kaynak: AA

İstanbul, Ekonomi, Finans, Yaşam, İto, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi İstanbul'da Haziran Fiyatları: Soğan Artarken, Kiraz Düşüyor - Son Dakika

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