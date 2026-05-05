İstanbul'da Nisan Ayı Enflasyonu Yüzde 36,83 Artış Gösterdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İstanbul'da Nisan Ayı Enflasyonu Yüzde 36,83 Artış Gösterdi

05.05.2026 22:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul'da Nisan ayında perakende fiyatlar aylık yüzde 3,74, yıllık ise yüzde 36,83 arttı.

İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) açıkladığı verilere göre, İstanbul'da Nisan ayında perakende fiyatlar aylık yüzde 3,74, yıllık bazda ise yüzde 36,83 arttı.

İstanbul'un Nisan ayı enflasyonu belli oldu. Nisan ayında İstanbul'da perakende fiyat hareketlerinin göstergesi olan İTO İstanbul Tüketici Fiyat İndeksi aylık artışı yüzde 3,74 olarak gerçekleşti. 2025 Nisan ayına göre 2026 Nisan ayında İstanbul'da yaşanan fiyat değişimlerini gösteren bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranı İTO 2023=100 bazlı İTO İstanbul Tüketici Fiyat İndeksinde yüzde 36,83 olarak gerçekleşti.

Nisan ayında İstanbul Tüketici Fiyat İndeksinde; bir önceki aya göre Giyim ve Ayakkabı harcama grubunda yüzde 11,09, Konut harcama grubunda yüzde 8,80, Haberleşme harcama grubunda yüzde 6,49, Gıda ve Alkolsüz İçecekler harcama grubunda 2,57, Ev Eşyası harcama grubunda yüzde 2,36, Sağlık Harcama grubunda yüzde 1,83, Çeşitli Mal ve Hizmetler harcama grubunda yüzde 1,80, Lokanta ve Oteller harcama grubunda yüzde 1,58, Alkollü İçecekler ve Tütün harcama grubunda yüzde 0,87, Ulaştırma harcama grubunda yüzde 0,48, Eğitim harcama grubunda yüzde 0,03 artış, Eğlence ve Kültür harcama yüzde 0,12 azalış izlendi.

İstanbul'da 2026 Nisan ayı fiyat indeksinin belirlenmesinde; Giyim ve Ayakkabı Harcama grubunda yer alan ürünlerde mevsim değişiminin devreye girmesi, Konut harcama ve Haberleşme Harcama gruplarında yer alan bazı ürün ve hizmetlerde kamu kaynaklı yukarı yönlü fiyat değişimleri, Gıda ve Alkolsüz İçecekler Harcama grubunda mevsim geçiş etkisinin görülmesi ile diğer harcama gruplarında piyasa koşullarına bağlı olarak izlenen fiyat değişimleri etkili oldu. 2026 Nisan ayında en yüksek grup artışı Giyim ve Ayakkabı harcama grubunda (yüzde 11,09), en yüksek grup azalışı ise Eğlence ve Kültür harcama grubunda (0,12) izlendi.

Toptan Eşya Fiyatları İndeksi

Toptan fiyat hareketlerini yansıtan ve 2026 Mart ayında yüzde 1,54 oranında artan Toptan Eşya Fiyatları İndeksi 2026 Nisan ayında yüzde 4,32 oranında arttı. 2026 Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranı yüzde 22,28, yıllık ortalama değişim oranı ise yüzde 22,85 oldu. Nisan 2026'da Toptan fiyatlarda bir önceki aya göre; Mensucat grubunda yüzde 10,62, İşlenmemiş Maddeler grubunda yüzde 9,15, Kimyevi Maddeler grubunda yüzde 7,83, İnşaat Malzemeleri grubunda yüzde 3,68, Yakacak ve Enerji Maddeleri grubunda yüzde 3,64, Madenler grubunda yüzde 2,25 ve Gıda Maddeleri grubunda yüzde 1,11 artış gözlendi. Yıllık ortalama bazda 2026 yılı Nisan ayı gruplar itibariyle artışlar sırasıyla; İnşaat Malzemelerinde yüzde 32,93, Madenlerde yüzde 27,13, Gıda Maddelerinde yüzde 26,51, Yakacak ve Enerjide yüzde 21,53, Mensucatta yüzde 19,95, İşlenmemiş Maddelerde yüzde 14,84, Kimyevi Maddelerde yüzde 12,26 artış gerçekleşti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi İstanbul'da Nisan Ayı Enflasyonu Yüzde 36,83 Artış Gösterdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kayıp zihinsel engelli şahıs gölette ölü bulundu Kayıp zihinsel engelli şahıs gölette ölü bulundu
Çin’de havai fişek fabrikasındaki patlamada 21 kişi hayatını kaybetti Çin'de havai fişek fabrikasındaki patlamada 21 kişi hayatını kaybetti
Beyaz Saray’da hareketli saatler Silahlı şüpheli polis tarafından vuruldu Beyaz Saray'da hareketli saatler! Silahlı şüpheli polis tarafından vuruldu
ABD, İranlı sivil tekneleri hedef aldı Saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetti ABD, İranlı sivil tekneleri hedef aldı! Saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetti
Savaştan bu yana bir ilk Japonya, Rus petrolünü teslim aldı Savaştan bu yana bir ilk! Japonya, Rus petrolünü teslim aldı
İsrailli general itiraf etti: Taş atanları bile öldürüyoruz İsrailli general itiraf etti: Taş atanları bile öldürüyoruz

22:45
AK Parti İl Başkanı sahneye çağrılırken anons krizi Bakan Yardımcısı, anında müdahale etti
AK Parti İl Başkanı sahneye çağrılırken anons krizi! Bakan Yardımcısı, anında müdahale etti
22:31
Beşiktaş’ı 908’de yıktılar Türkiye Kupası’nda ilk finalist Konyaspor
Beşiktaş'ı 90+8'de yıktılar! Türkiye Kupası'nda ilk finalist Konyaspor
21:03
Hakan Safi, Fenerbahçe başkanlığına aday oldu
Hakan Safi, Fenerbahçe başkanlığına aday oldu
20:58
Hazine Bakanı Şimşek: Eşel mobil sistemini devreye almasaydık, enflasyondaki artış daha dramatik olacaktı
Hazine Bakanı Şimşek: Eşel mobil sistemini devreye almasaydık, enflasyondaki artış daha dramatik olacaktı
20:56
ABD’nin “Özgürlük Projesi’ni İran’a önceden haber verdiği“ iddiası
ABD'nin "Özgürlük Projesi'ni İran'a önceden haber verdiği" iddiası
17:19
Büyükelçi Serdar Kılıç: Ermenistan ile sınır açılmaya hazır noktaya geldi sayılır
Büyükelçi Serdar Kılıç: Ermenistan ile sınır açılmaya hazır noktaya geldi sayılır
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.05.2026 23:30:57. #7.13#
SON DAKİKA: İstanbul'da Nisan Ayı Enflasyonu Yüzde 36,83 Artış Gösterdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.