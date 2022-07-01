İto: İstanbul'da Perakende Fiyat Artışı Yüzde 94,2'ye Çıktı - Son Dakika
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İto: İstanbul'da Perakende Fiyat Artışı Yüzde 94,2'ye Çıktı

01.07.2022 12:07
İto: İstanbul'da Perakende Fiyat Artışı Yüzde 94,2'ye Çıktı

İstanbul Ticaret Odası (İTO), Türkiye enflasyonu için öncü gösterge olarak nitelendirilen, İstanbul'daki perakende fiyat artışına ilişkin verileri açıkladı. Buna göre, İstanbul'da perakende fiyatlar haziranda aylık yüzde 4,03 artarken, kentteki yıllık enflasyon yüzde 94,2'e çıktı.

İstanbul Ticaret Odası (İTO), Türkiye enflasyonu için öncü gösterge olarak nitelendirilen, İstanbul'daki perakende fiyat artışına ilişkin verileri açıkladı. Buna göre, İstanbul'da perakende fiyatlar haziranda aylık yüzde 4,03 artarken, kentteki yıllık enflasyon yüzde 94,2'e çıktı.

İTO verilerine göre, İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi bir önceki aya göre yüzde 4,03, toptan fiyat hareketlerini yansıtan Toptan Eşya Fiyatları İndeksi ise yüzde 8,17 oranında arttı. Perakende fiyatlarda yıllık artış yüzde 94,19 oldu.

İTO'nun açıkladığı Haziran 2022 fiyat indeksleri şöyle:

"TOPTAN EŞYA FİYATLARI İNDEKSİ İSE YÜZDE 8,17 ORANINDA ARTTI: 2022 Haziran ayında İstanbul'da; perakende fiyat hareketlerinin göstergesi olan İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi bir önceki aya göre yüzde 4,03, toptan fiyat hareketlerini yansıtan toptan eşya fiyatları indeksi ise yüzde 8,17 oranında arttı.

TOPTAN EŞYA FİYATLARI İNDEKSİ YÜZDE 87,98 OLDU: 2021 haziran ayına göre 2022 haziran ayında yaşanan fiyat değişimlerini gösteren bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranı Ücretliler Geçinme İndeksi'nde yüzde 94,19, Toptan Eşya Fiyatları İndeksi'nde ise yüzde 87,98 oldu.

HAZİRANDA EN YÜKSEK ARTIŞ EV EŞYASI HARCAMALARINDA OLDU: Haziran 2022'de perakende fiyatlarda bir önceki aya göre; ulaştırma ve haberleşme harcamalarında yüzde 5,16, konut harcamalarında yüzde 5,06, kültür eğitim ve eğlence harcamalarında yüzde 4,55, gıda harcamalarında yüzde 3,79, sağlık ve kişisel bakım harcamalarında yüzde 3,72, ev eşyası harcamalarında yüzde 3,57, giyim harcamalarında yüzde 2,12 ve diğer harcamalar grubunda yüzde 0,52 artış izlendi.

ÖNCEKİ AYA GÖRE TOPTAN FİYATLARINDA EN FAZLA AZALIŞ YAKACAK VE ENERJİ MADDELERİ GRUBUNDA OLDU: Haziran 2022'de toptan fiyatlarda bir önceki aya göre; yakacak ve enerji maddeleri grubunda yüzde 15,11, gıda maddeleri grubunda yüzde 10,34, kimyevi maddeler grubunda yüzde 8,06, mensucat grubunda yüzde 6,75, işlenmemiş maddeler grubunda yüzde 5,33, inşaat malzemeleri grubunda yüzde 3,52 artış, madenler grubunda yüzde -1,00, azalış hesaplandı."

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Kaynak: ANKA

Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi İto: İstanbul'da Perakende Fiyat Artışı Yüzde 94,2'ye Çıktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İto: İstanbul'da Perakende Fiyat Artışı Yüzde 94,2'ye Çıktı - Son Dakika
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