İstanbul'da Ramazan'da Et Fiyatları Sabitlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

İstanbul'da Ramazan'da Et Fiyatları Sabitlendi

İstanbul\'da Ramazan\'da Et Fiyatları Sabitlendi

İstanbul'daki yerel marketler, Ramazan boyunca et fiyatlarını sabit tutma kararı aldı.

28.01.2025 14:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul'da bazı yerel marketler Ramazan ayı boyunca et fiyatlarını sabitledi. Buna göre kıyma 379 lira, kuşbaşı et ise 399 liradan satılacak.

İstanbul Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Perakendeciler Derneği (İstanbul PERDER), Et ve Süt Kurumu ile yapmış olduğu protokol sonrasında üye marketlerde Ramazan ayı boyunca et fiyatlarını sabit tutacaklarını duyurdu. Yapılan protokol ile Ramazan ayında et fiyatlarındaki fahiş zamların ve spekülasyonların önüne geçilmesi amaçlanıyor. Buna göre İstanbul'da sayısı bin 500'ün üzerindeki yerel markette kıyma 379 liradan, kuşbaşı et ise 399 liradan satılacak.

"Vatandaşın uygun fiyata et tüketmesini sağlamak istiyoruz"

İstanbul PERDER Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Güzeldere, Et ve Süt Kurumu ile yapılan protokol ile Ramazan ayında et fiyatlarında yapılan spekülasyonlara ve fahiş zamlara engel olmak istediklerini belirtti. Güzeldere, "Et fiyatlarında Ramazan ayı boyunca sürecek fiyat sabitleme uygulamasına başladık. İstanbul'da üye marketlerimizde fiyatları sabit tutarak vatandaşın uygun fiyata et tüketmesini sağlamak istiyoruz" dedi.

"Fırsatçıların karşısındayız"

Fırsatçılara dikkat çeken Güzeldere, "Vatandaşımıza en ulaşılabilir fiyatlarla kırmızı eti sunmak istiyoruz. Fırsatçıların ve spekülasyoncuların karşısındayız. Fırsatçılara mahal vermemek, tüketicinin yanında olduğumuzu göstermek için bu uygulamayı gerçekleştiriyoruz. Dana kuşbaşı etimizi 399 liradan, kıyma 379 liradan, dana soteyi 459 liradan, dana antrikotu 699 liradan tüketicimize ulaştıracağız. İstanbul'da 30 yerel perakendecinin bin 500'ün üzerindeki marketinde bu fiyatlar geçerli olacak" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, istanbul, Ekonomi, Yaşam, Kıyma, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi İstanbul'da Ramazan'da Et Fiyatları Sabitlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:48 AK Partili eski bakan Selma Aliye Kavaf, CHP rozeti taktı AK Partili eski bakan Selma Aliye Kavaf, CHP rozeti taktı
14:43 Özel’den istifa çağrıları yapılan Bakan Ersoy ile ilgili olay iddia Özel'den istifa çağrıları yapılan Bakan Ersoy ile ilgili olay iddia
14:18 Otel yangınında tutuklanan genel müdür Emir Aras’ın ifadesi ortaya çıktı Otel yangınında tutuklanan genel müdür Emir Aras'ın ifadesi ortaya çıktı
13:41 Tülay Hatimoğulları, Meclis’te teröristbaşı Öcalan’ın mesajını paylaştı Tülay Hatimoğulları, Meclis'te teröristbaşı Öcalan'ın mesajını paylaştı
13:07 Erdoğan: Arkadaşımız da olsa otel yangınında hatası olan herkes cezasını alacak Erdoğan: Arkadaşımız da olsa otel yangınında hatası olan herkes cezasını alacak
21:52 Son durumu merak ediliyordu: Galatasaray’da yeni Icardi gelişmesi Son durumu merak ediliyordu: Galatasaray'da yeni Icardi gelişmesi
21:46 Konya’da çöken binaya ilişkin soruşturmada 6 kişi tutuklandı Konya'da çöken binaya ilişkin soruşturmada 6 kişi tutuklandı
21:26 Aile içi tartışma katliamla bitti: Anne, baba ve kardeşini öldürüp, intihar etti Aile içi tartışma katliamla bitti: Anne, baba ve kardeşini öldürüp, intihar etti
21:09 İşte ilk açıklaması: Anderson Talisca, Fenerbahçe için İstanbul’da İşte ilk açıklaması: Anderson Talisca, Fenerbahçe için İstanbul'da
21:06 Sağlık Bakanlığı: ’Hastanelere yönlendirilen hastalardan alınacak ücret yüzde 50 indirimli olacak Sağlık Bakanlığı: 'Hastanelere yönlendirilen hastalardan alınacak ücret yüzde 50 indirimli olacak
20:53 Bolu’daki yangın faciası: Otel müdürünün ifadesi ortaya çıktı Bolu'daki yangın faciası: Otel müdürünün ifadesi ortaya çıktı
20:41 Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu hakkında ’yalan tanıklık’ suçundan soruşturma başlatıldı Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu hakkında 'yalan tanıklık' suçundan soruşturma başlatıldı
20:27 MHP lideri Bahçeli’den İmamoğlu’na istifa çağrısı MHP lideri Bahçeli'den İmamoğlu'na istifa çağrısı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.01.2025 16:13:55. #1.11#
SON DAKİKA: İstanbul'da Ramazan'da Et Fiyatları Sabitlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.