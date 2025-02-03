Türkiye, 2025 yılına çok sayıda ürüne gelen art arda zamlarla başlarken İstanbullular bu sabah büyük bir sürprize uyandı.
Vatandaşların özellikle sabahları tükettiği simit fiyatlarına da yüzde 30 oranında zam yapıldı. Simit fiyatı 15 TL'den 20 TL'ye yükselirken İstanbullular sessiz sedasız gelen zammı tezgahlarda görmüş oldu.
Son dönemde ekmek fiyatlarındaki artışın ardından simit fiyatlarına da zam gelip gelmeyeceği merak konusuydu. Türkiye genelinde farklı şehir ve ilçelerde de benzer artışlar yaşanmaya başladı. Yerel kaynaklardan alınan bilgilere göre, ülkenin dört bir yanında simit fiyatları 20 TL seviyesine yükseldi.
Son Dakika › Ekonomi › İstanbul'da simite zam geldi - Son Dakika
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