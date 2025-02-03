İstanbul'da simite zam geldi - Son Dakika
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Ekonomi

İstanbul'da simite zam geldi

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Yeni yılla birlikte Türkiye'de neredeyse her kaleme zam üstüne zam gelirken fiyat artışlarının son durağı simit oldu. İstanbul'da gelen zamla birlikte simit fiyatları 15 TL'den 20 TL'ye yükseldi.

03.02.2025 10:30  Güncelleme: 10:56
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Türkiye, 2025 yılına çok sayıda ürüne gelen art arda zamlarla başlarken İstanbullular bu sabah büyük bir sürprize uyandı.

SESSİZ SEDASIZ ZAM GELDİ

Vatandaşların özellikle sabahları tükettiği simit fiyatlarına da yüzde 30 oranında zam yapıldı. Simit fiyatı 15 TL'den 20 TL'ye yükselirken İstanbullular sessiz sedasız gelen zammı tezgahlarda görmüş oldu.

BENZER ARTIŞLAR YAŞANMAYA DEVAM EDİYOR

Son dönemde ekmek fiyatlarındaki artışın ardından simit fiyatlarına da zam gelip gelmeyeceği merak konusuydu. Türkiye genelinde farklı şehir ve ilçelerde de benzer artışlar yaşanmaya başladı. Yerel kaynaklardan alınan bilgilere göre, ülkenin dört bir yanında simit fiyatları 20 TL seviyesine yükseldi.

İstanbul\'da simite zam geldi

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Son Dakika Ekonomi İstanbul'da simite zam geldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Apple User:
    bu simitte muhtemelen büyük rant var dün halk pazarında simit 5 TL den satılıyordu bu adam da kazandığına göre belediye işe el atmalı ama işine gelmiyor enflasyonun yükselmesi hükümetin zora düşmesi demek o yüzden denetimler sıfıra yakın. 42 3 Yanıtla
  • zurnaci samo Oner:
    AKP hükümeti istifa 6 19 Yanıtla
  • Muhittin Çavdarlı:
    mümkün olduğunda zincir marketlerden dışarda yemekten kaçınıyorum keşke herkes böyle yapsa akılları başlarına gelse hırvatistan da olduğu gibi 12 0 Yanıtla
  • Çelikk:
    Geç Kaldınız 8 0 Yanıtla
  • Ahmet Unal:
    ulan millett zam almadan herşeye zam geldi. 6 0 Yanıtla
  • Zafer El:
    oha doymadiniz kpklee 3 0 Yanıtla
  • Tosbaa:
    Sogaaaaaaaan ekmeklik yerizzzzzz simit yemeyizzzzz agizzzz yok bizdee 3 0 Yanıtla
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