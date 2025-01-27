İstanbul'da Yapay Zeka Laboratuvarı Açıldı

Ekonomi

İstanbul Üniversitesi ve Genç Yönetici ve İş İnsanları Derneği (GYİAD) işbirliğiyle oluşturulan Yapay Zeka Laboratuvarı hizmete açıldı.

GYİAD açıklamasına göre proje kapsamında, yapay zekaya dair çalışmalar geliştirmek için araştırma projeleri yürütülecek, eğitim ve sertifika programları ile konuk konuşmacıların katılacağı etkinlikler düzenlenecek. Yapay Zeka Laboratuvarı çalışmaları kapsamında, GYİAD üyelerine yapay zeka danışmanlığı sunulacak.

GYİAD ile eğitim temelli işbirlikleri yapılarak, dernek üyelerinin fakülte etkinliklerine davetli konuşmacı olarak katılımı sağlanacak. Ayrıca İstanbul Üniversitesi Bilişim ve Bilgisayar Teknolojileri Fakültesi akademisyenleri, GYİAD etkinliklerine ve çalışmalarına katkıda bulunacak.

İstanbul Üniversitesi Bilişim ve Bilgisayar Teknolojileri Fakültesi tarafından yürütülen akademik çalışmalara ve üniversite-sanayi işbirliklerinin sürdürülmesine GYİAD tarafından destek sağlanacak. Bunun yanı sıra yapay zekaya yönelik araştırma projesi konusunda karşılıklı işbirliği yapılacak.

İlerleyen süreçte, GYİAD üyeleri ve fakülte akademisyenleri işbirliğiyle bilişim farkındalığı, dijital dönüşüm ve yapay zeka alanlarında ortak seminerler, sertifika programları ve çalıştaylar düzenlenecek.

"Üniversite olarak sahada olmaya ve uygulamanın içinde yer almaya özen gösteriyoruz"

Açıklamaya göre, Yapay Zeka Laboratuvarı'nın açılışı, İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Osman Bülent Zülfikar, İstanbul Üniversitesi Bilgisayar ve Bilişim Teknolojileri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şadi Evren Şeker, GYİAD Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Özer, GYİAD Yönetim Kurulu üyeleri ve Dijital Çalışma Grubu Eş Başkanları Ali Oğuz, Yakup Aydilek ve Melis Topal'ın katılımıyla gerçekleştirildi.

Açıklamada açılışta yaptığı konuşmaya yer verilen İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Zülfikar, üniversite olarak planlama yaparken sahada olmaya ve uygulamanın içinde yer almaya büyük özen gösterdiklerini ifade etti.

Zülfikar, GYİAD desteğiyle oluşturdukları Yapay Zeka Laboratuvarı sayesinde iş dünyasıyla akademik dünyanın tam entegrasyonunu yakalama fırsatı sağlayacaklarını belirterek, "Hem akademi üyelerimizin, hem de öğrencilerimizin pratiğin içinde olmasını sağlayacak bu çalışmayla yapay zeka ile ilgili gelişmeleri kaçırmayacağımıza inanıyorum." görüşlerini kaydetti.

GYİAD Yönetim Kurulu Başkanı Özer de geleceğin en önemli gelişmelerinden olan yapay zekaya daha hızlı entegrasyon için dijital çalışma gruplarıyla yaptıkları projelerden birini hayata geçirerek, İstanbul Üniversitesi gibi köklü bir kurumla işbirliği yapmaktan gurur duyduklarını aktardı.

Özer, Türk iş dünyasının bu treni kaçırmaması için ellerinde geleni yapmaya devam edeceklerine işaret ederek, "Akademi-STK-özel sektör işbirliğiyle büyük katkı yapmasını planladığımız Yapay Zeka Laboratuvarımız sayesinde iş dünyasının yapay zeka alanında her türlü gelişimi gerçekleştirmesi sağlanacaktır." değerlendirmesinde bulundu.