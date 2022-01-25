İstanbul'da yargı mensupları ve adliye çalışanları bugün idari izinli sayılacak

Günlerdir devam eden kar yağışı barajları nasıl etkiledi? İSKİ güncel verileri paylaştı

İstanbul'da etkili olan kar yağışı hayatı felç etti. Tüm şehir beyaza bürünürken, kar yağışının olumsuz etkilerini en aza indirmek için bir dizi tedbirler alınmaya devam ediyor.

KAMU PERSONELİNE İDARİ İZİN VERİLDİ

Kamu personelinin bugün için idari izinli sayılmasının ardından benzer bir karar da Adalet Bakanlığı'ndan geldi.

YARGI MENSUPLARI VE ADLİYE ÇALIŞANLARI İDARİ İZİNLİ

Adalet Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) İstanbul'da yargı mensupları ve adliye çalışanlarının bugün idari izinli sayılmasına ilişkin karar aldı. Yargısal iş ve işlemler nöbetçi hakim ve mahkemelerce yapılacak.