İstanbul'da yargı mensupları ve adliye çalışanları bugün idari izinli sayılacak

İstanbul'da etkili olan kar yağışı hayatı felç etti. Tüm şehir beyaza bürünürken, kar yağışının olumsuz etkilerini en aza indirmek için bir dizi tedbirler alınmaya devam ediyor.
Kamu personelinin bugün için idari izinli sayılmasının ardından benzer bir karar da Adalet Bakanlığı'ndan geldi.
Adalet Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) İstanbul'da yargı mensupları ve adliye çalışanlarının bugün idari izinli sayılmasına ilişkin karar aldı. Yargısal iş ve işlemler nöbetçi hakim ve mahkemelerce yapılacak.
Kaynak: AA
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