İstanbul'daki hakim ve savcılar, iki gün idari izinli sayılacak

İstanbul'da hayatı felç eden kar yağışı ne zaman bitecek? Meteoroloji uzmanı tarih verdi

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) olumsuz hava koşulları nedeniyle İstanbul'da görev yapan hakim ve Cumhuriyet savcılarının bugün ve yarın idari izinli sayılacağını bildirdi.

HSK'dan yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Meteoroloji Bölge Müdürlüğünden alınan tahmin raporları ve devam eden olumsuz hava koşulları nedeniyle İstanbul'da görev yapmakta olan hakim ve Cumhuriyet savcılarının 25 Ocak 2022 ve 26 Ocak 2022 tarihlerinde iki gün süreyle idari izinli sayılmalarına, yargısal iş ve işlemlerin nöbetçi hakim-savcı ve mahkemeler eliyle yürütülmesine karar verilmiştir."