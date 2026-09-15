İstanbul'daki IGEXX 2026 zirvesinde 1,4 milyar dolarlık ticaret potansiyeli ele alındı - Son Dakika
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İstanbul'daki IGEXX 2026 zirvesinde 1,4 milyar dolarlık ticaret potansiyeli ele alındı

İstanbul\'daki IGEXX 2026 zirvesinde 1,4 milyar dolarlık ticaret potansiyeli ele alındı
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İstanbul Küresel E-İhracat Zirvesi (IGEXX 2026), 30 ülkeden 3 binden fazla ziyaretçi ve 1050 şirketi Haliç Kongre Merkezi'nde buluşturdu. 2 bin 500'den fazla ikili iş görüşmesinde önümüzdeki 5 yıllık döneme yönelik 1,4 milyar dolarlık ticaret potansiyeli ele alındı.

İstanbul Küresel E- İhracat Zirvesi (IGEXX 2026), küresel pazaryerlerini, e-ticaret ekosisteminin önde gelen aktörlerini ve Türk şirketlerini İstanbul'da bir araya getirdi.

Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) organizasyonunda ve Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD) işbirliğiyle düzenlenen IGEXX 2026, Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi.

IGEXX'ten yapılan yazılı açıklamaya göre, 30 ülkeden 3 binden fazla ziyaretçi ve 1050 şirketin yer aldığı zirvede, 65 küresel pazaryeri ve e-ticaret paydaşı Türk ihracatçılarıyla bir araya geldi.

"Beyond Borders-Sınırların Ötesinde" temasıyla düzenlenen zirvede gerçekleştirilen 2 bin 500'den fazla ikili iş görüşmesinde, önümüzdeki 5 yıllık döneme yönelik 1,4 milyar dolarlık ticaret potansiyeli ele alındı.

Zirvede yer alan küresel pazaryerleri yaklaşık 2,75 trilyon dolarlık ticaret hacmini temsil ederken, Türk şirketleri ile uluslararası katılımcılar arasındaki görüşmelerin yeni ticari işbirliklerinin geliştirilmesine katkı sağlaması hedefleniyor.

Zirve kapsamında gerçekleştirilen ikili iş görüşmelerinin ardından oluşan ticaret potansiyelinin önümüzdeki 5 yıl içinde 1,4 milyar dolara ulaşması bekleniyor.

Küresel e-ticaret hacminin 2019'daki 3,2 trilyon dolar seviyesinden 2026'da yaklaşık 7 trilyon dolara ulaşması beklenirken, Türkiye küresel e-ticaret ekosistemindeki konumunu güçlendirmek, pazardan aldığı payı artırmak ve Türk firmalarının uluslararası dijital pazarlardaki rekabet gücünü yükseltmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: AA

İstanbul, İhracat, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi İstanbul'daki IGEXX 2026 zirvesinde 1,4 milyar dolarlık ticaret potansiyeli ele alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul'daki IGEXX 2026 zirvesinde 1,4 milyar dolarlık ticaret potansiyeli ele alındı - Son Dakika
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