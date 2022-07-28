İGÜ Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi 1 Ağustos'ta açılıyor - Son Dakika
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İGÜ Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi 1 Ağustos'ta açılıyor

28.07.2022 11:21
İGÜ Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi 1 Ağustos'ta açılıyor

İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ) Diş Hekimliği Fakültesi Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi 1 Ağustos'ta açılıyor.

İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ) Diş Hekimliği Fakültesi Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi 1 Ağustos'ta açılıyor.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, ADEE (Association for Dental Education in Europe) üyesi olan İGÜ Diş Hekimliği Fakültesi, Avrupa standartlarında eğitim gören diş hekimleri yetiştirmeye devam ediyor.

"Gelişim Gülümsetir" sloganıyla yola çıkılan Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi ile İstanbul Gelişim Üniversitesi, sağlıktaki gelişim sürecine hız kesmeden devam ediyor.

Yükseköğretimde 14'üncü yılını geride bırakan İstanbul Gelişim Üniversitesi, yüksek standartlara sahip eğitim olanaklarını Diş Hekimliği Fakültesi Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi ile taçlandırıyor.

Merkez, kendi alanında uzman kadrosu, modern klinikleri ve laboratuvarlarıyla 1 Ağustos'ta hizmet vermeye başlayacak. 75 ünitli olan merkez hem diş hekimliği öğrencilerinin deneyim kazanmalarını sağlayacak hem de hastalarını sağlıklı ağız ve diş yapısına kavuşturacak.

Eğitimde "uluslararasılaşmaya" oldukça önem veren İstanbul Gelişim Üniversitesi, diş hekimliği eğitimi standartlarını yükseltmek için 2021 yılında ADEE üyesi olmuş, Türkiye'deki sayılı ADEE üyeleri arasında yerini almıştı.

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Kaynak: AA

İstanbul Gelişim Üniversitesi, Araştırma, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi İGÜ Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi 1 Ağustos'ta açılıyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: İGÜ Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi 1 Ağustos'ta açılıyor - Son Dakika
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