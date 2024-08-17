İstanbul Havalimanı, Türkiye'nin turizmde büyüme hedeflerinde önemli rol oynayacak - Son Dakika
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Ekonomi

İstanbul Havalimanı, Türkiye'nin turizmde büyüme hedeflerinde önemli rol oynayacak

TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya, İstanbul Havalimanı'nın turizmde büyüme potansiyelini artırdığını ve Türkiye'nin ulaşım kolaylığı avantajını vurguladı.

17.08.2024 11:47
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Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya, turizm alanında en önemli avantajlardan birinin ulaşım kolaylığı olduğunu belirterek, "Özellikle 300'den fazla noktadan ulaşıma imkan sağlayan İstanbul Havalimanı ve hava yolu şirketlerimizin, seyahat acentelerimizin pazar çeşitliliğinin artırılmasında çok büyük rolü var." dedi.

Bağlıkaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin 4-5 saatlik uçuş mesafesinde 1,5 milyar insanın ulaşabileceği çok özel bir konumda bulunduğunu ve ülkenin coğrafi anlamdaki bu stratejik konumunu güçlendiren unsurun ise gerçekleştirilen altyapı yatırımları olduğunu söyledi.

İstanbul Havalimanı'nın hizmete girmesinin çok önemli bir büyüme potansiyelini de harekete geçirdiğini dile getiren Bağlıkaya, "Tüm fazların tamamlanmasının ardından, yılda 200 milyon yolcuya ulaşılacağı da düşünüldüğünde İstanbul Havalimanı'nın turizmdeki büyüme hedeflerinde önemli rolü olacak." şeklinde konuştu.

İstanbul'a 2023'te gelen yabancı ziyaretçi sayısı 17,3 milyon olurken bu ziyaretçilerin turizm tesislerindeki geceleme sayısının 22,3 milyon olduğunu bildiren Bağlıkaya, şöyle devam etti:

"Buna karşın turizmde en önemli rakiplerimizden Paris, geçtiğimiz yıl 19,4 milyon yabancı ziyaretçi sayısıyla 89 milyon gecelemeyi yakaladı. Barselona ise 12,3 milyon ziyaretçiyle 32 milyon geceleme sayısına ulaştı. Bu verilerin gösterdiği üzere gelen ziyaretçilerin daha çok turizm hareketlerine katılımını sağlamak, İstanbul'da kalış sürelerini uzatmak konusunda daha çok çalışmalıyız."

"Çalışmaları kolaylaştırmak açısından beklediğimiz adımlar bulunuyor"

Bağlıkaya, seyahat acentelerinin dünyanın dört bir yanında gerçekleştirdikleri başarılı tanıtım çalışmalarıyla Türkiye'ye turist getirdiğini ifade etti.

Turizm alanında en önemli avantajlardan birini ulaşım kolaylığının oluşturduğunu vurgulayan Bağlıkaya, "Özellikle 300'den fazla noktadan ulaşıma imkan sağlayan İstanbul Havalimanı ve hava yolu şirketlerimizin, seyahat acentelerimizin pazar çeşitliliğinin artırılmasında çok büyük rolü var." ifadesini kullandı.

Bağlıkaya, turizmin, seyahat acentesi, hava yolu şirketi, havaalanı, otel gibi farklı alanların bütününden oluşan büyük bir endüstri olduğunu anlattı.

Tüm bu alanların koordinasyon içinde çalışmasının sektörün işleyişi açısından son derece önemli olduğuna dikkati çeken Bağlıkaya, havalimanında seyahat acentelerinin çalışmalarını kolaylaştırmak açısından bekledikleri adımlar olduğunu dile getirdi.

Bağlıkaya, Valilik bünyesindeki komisyonun aldığı karar gereğince İstanbul Havalimanı'ndaki misafir karşılama ve araç denetim noktalarında işletme belgesiz faaliyet yapılmasının önüne geçilmesi, hanutçuluk ve çığırtkanlığın engellenmesi yönündeki adımların son derece olumlu olduğunu söyledi.

Firuz Bağlıkaya, "TÜRSAB üyesi seyahat acentelerimizin misafirleriyle buluşmalarını kolaylaştırmak noktasında daha almamız gereken çok yol var. TÜRSAB olarak acentelerimizin bu konularda yaşadıkları sıkıntılarla ilgili talep ve beklentilerimizi ilgili makamlara iletiyor, istişarelerimizi sürdürüyoruz." dedi.

İstanbul'un, tarihi ve kültürel zenginliklerinin yanı sıra gastronomi, alışveriş, sağlık ve kongre turizmi gibi birçok alanda sunduğu olanaklarla eşsiz bir destinasyon olduğunu kaydeden Bağlıkaya, tüm bu özellikleriyle doğal bir çekim noktası olan İstanbul'a gelen ziyaretçi sayısının da genel bir artış eğilimi içerisinde olduğunu ifade etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi İstanbul Havalimanı, Türkiye'nin turizmde büyüme hedeflerinde önemli rol oynayacak - Son Dakika

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