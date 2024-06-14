İstanbul İhracatı Yüzde 9,2 Arttı - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

İstanbul İhracatı Yüzde 9,2 Arttı

İstanbul İhracatçı Birliklerinin ihracatı, yılın ilk 5 ayında 2023'ün aynı dönemine yüzde 9,2 artarak 5 milyar dolara yükseldi. İİB, 192 ülke pazarına ürün satarak ülke ihracatındaki payını yüzde 5,3'e çıkardı. En yüksek ihracat Irak'a yapıldı ve Avrupa Birliği ülkeleri en fazla ihracat yapılan bölge oldu.

14.06.2024 13:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul İhracatçı Birliklerinin (İİB) ihracatı, yılın ilk 5 ayında 2023'ün aynı dönemine yüzde 9,2 artarak 5 milyar dolara yükseldi.

İİB'den yapılan açıklamaya göre, bünyesinde 7 ihracatçı birliği bulunan İİB, söz konusu dönemde 192 ülke pazarına ürün sattı ve ülke ihracatındaki payı yüzde 5,3 oldu.

İİB'nin ocak-mayıs döneminde en yüksek ihracat yaptığı ülkelerin başında, 384 milyon dolarla Irak geldi. Irak'ı Almanya, ABD, Birleşik Krallık ve İtalya izledi.

Ülkelere en çok ihracat yapan sektörler incelendiğinde Irak'ta hayvansal mamuller ile mobilya, kağıt ve orman ürünleri; Almanya'da fındık ve mamulleri ile gemi, yat ve hizmetleri; ABD'de hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ile mobilya, kağıt ve orman ürünleri; Birleşik Krallık'ta mobilya, kağıt ve orman ürünleri ile hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri; İtalya'da fındık ve mamulleri ile gemi, yat ve hizmetleri öne çıktı.

İİB'nin en fazla ihracat yaptığı bölge 1 milyar 256 milyon dolarla Avrupa Birliği ülkeleri oldu.

İstanbul İhracatçı Birliklerinin mayıs ayı ihracatı ise yıllık bazda yüzde 13 artarak 1 milyar doları aştı.

En yüksek ihracat hububat ve yağlı tohumlar sektöründe yapıldı

İİB'nin bünyesindeki birliklerden en yüksek ihracatı 1 milyar 543 milyon dolarla İstanbul Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İHBİR) yaptı.

İstanbul Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği 1 milyar 520 milyon dolar; Gemi, Yat ve Hizmetleri İhracatçıları Birliği (GYHİB) 701 milyon dolar, İstanbul Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği (İSHİB) 497 milyon dolar, İstanbul Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İFMİB) 367 milyon dolar, İstanbul Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği 233 milyon dolar, İstanbul Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (KUMİB) 121 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

"Yılın ilk yarısını artışla kapatacağız"

Açıklamada görüşlerine yer verilen İİB Koordinatör Başkanı Kazım Taycı, İstanbul İhracatçı Birliklerinin farklı şehirlerde faaliyet gösteren 20 bini aşkın aktif üyesiyle ocak-mayıs döneminde yüzde 9,2'lik ihracat artışı yakaladığını, yılın ilk yarısını da yükselişle kapatacaklarını bildirdi.

Mayıs ayının kendileri için oldukça yoğun geçtiğini ve eğitim ağırlıklı organizasyonlar düzenlediklerini kaydeden Taycı, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Amerika kıtasının en büyük çikolata, şekerleme ve atıştırmalık ürün fuarlarından olan Sweets&Snack Expo 2024'ün milli katılım organizasyonunu başarılı şekilde yaptık. Birliklerimiz tarafından yürütülen Uluslararası Rekabetçiliği Geliştirme (UR-GE) projelerimiz devam ediyor. Mayısta gerek UR-GE projelerimize yönelik gerek genel katılıma açık ücretsiz eğitimler düzenledik. Birliğimizin organizasyonuyla mobilya, kağıt ve orman ürünleri sektör kurulunu Bursa'da gerçekleştirdik. Yine ev sahipliğimizde; mobilya, kağıt ve orman ürünleri sektörünün sürdürebilirlik eylem planı açıklandı."

Kaynak: AA

Avrupa Birliği, İstanbul, İhracat, Irak, İhracat, İstanbul, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi İstanbul İhracatı Yüzde 9,2 Arttı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:35 İstanbul’da ölümlü kazaya karıştıktan sonra ABD’ye kaçan Eylem Tok ve oğlu yakalandı İstanbul'da ölümlü kazaya karıştıktan sonra ABD'ye kaçan Eylem Tok ve oğlu yakalandı
17:19 Cumhurbaşkanı Erdoğan, G-7 Zirvesi’nde yanına gelen Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, G-7 Zirvesi'nde yanına gelen Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüştü
16:57 Cumhurbaşkanı Erdoğan, G-7 Zirvesi’nde ABD Başkanı Biden ile görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, G-7 Zirvesi'nde ABD Başkanı Biden ile görüştü
16:45 Aydın’da orman yangınına müdahale eden uçak Bafa Gölü’ne düştü Aydın'da orman yangınına müdahale eden uçak Bafa Gölü'ne düştü
14:17 Adliyedeki tuvalet krizi cumhuriyet başsavcısını görevinden etti Adliyedeki tuvalet krizi cumhuriyet başsavcısını görevinden etti
17:58 Borussia Dortmund’un yeni teknik direktörü Nuri Şahin oldu Borussia Dortmund'un yeni teknik direktörü Nuri Şahin oldu
17:19 Zam oranlarında hesaplar değişti Memur ve emekli temmuzda ne kadar zam alacak Zam oranlarında hesaplar değişti! Memur ve emekli temmuzda ne kadar zam alacak?
17:02 Galatasaray peşindeydi Fenerbahçe Batshuayi için kararını verdi Galatasaray peşindeydi! Fenerbahçe Batshuayi için kararını verdi
16:52 Mayıs ayında kartlı ödemeler 1.3 trilyon liraya ulaştı Mayıs ayında kartlı ödemeler 1.3 trilyon liraya ulaştı
16:49 Barış Arduç ve Hande Erçel aynı filmde İlk fotoğraflar geldi Barış Arduç ve Hande Erçel aynı filmde! İlk fotoğraflar geldi
16:48 Ankara’yı sağanak yağış ve dolu vurdu Yollar göle döndü, ağaçlar devrildi Ankara'yı sağanak yağış ve dolu vurdu! Yollar göle döndü, ağaçlar devrildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.06.2024 18:17:41. #1.11#
SON DAKİKA: İstanbul İhracatı Yüzde 9,2 Arttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement