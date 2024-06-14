İstanbul İhracatı Yüzde 9,2 Arttı

Ekonomi

İstanbul İhracatçı Birliklerinin (İİB) ihracatı, yılın ilk 5 ayında 2023'ün aynı dönemine yüzde 9,2 artarak 5 milyar dolara yükseldi.

İİB'den yapılan açıklamaya göre, bünyesinde 7 ihracatçı birliği bulunan İİB, söz konusu dönemde 192 ülke pazarına ürün sattı ve ülke ihracatındaki payı yüzde 5,3 oldu.

İİB'nin ocak-mayıs döneminde en yüksek ihracat yaptığı ülkelerin başında, 384 milyon dolarla Irak geldi. Irak'ı Almanya, ABD, Birleşik Krallık ve İtalya izledi.

Ülkelere en çok ihracat yapan sektörler incelendiğinde Irak'ta hayvansal mamuller ile mobilya, kağıt ve orman ürünleri; Almanya'da fındık ve mamulleri ile gemi, yat ve hizmetleri; ABD'de hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ile mobilya, kağıt ve orman ürünleri; Birleşik Krallık'ta mobilya, kağıt ve orman ürünleri ile hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri; İtalya'da fındık ve mamulleri ile gemi, yat ve hizmetleri öne çıktı.

İİB'nin en fazla ihracat yaptığı bölge 1 milyar 256 milyon dolarla Avrupa Birliği ülkeleri oldu.

İstanbul İhracatçı Birliklerinin mayıs ayı ihracatı ise yıllık bazda yüzde 13 artarak 1 milyar doları aştı.

En yüksek ihracat hububat ve yağlı tohumlar sektöründe yapıldı

İİB'nin bünyesindeki birliklerden en yüksek ihracatı 1 milyar 543 milyon dolarla İstanbul Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İHBİR) yaptı.

İstanbul Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği 1 milyar 520 milyon dolar; Gemi, Yat ve Hizmetleri İhracatçıları Birliği (GYHİB) 701 milyon dolar, İstanbul Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği (İSHİB) 497 milyon dolar, İstanbul Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İFMİB) 367 milyon dolar, İstanbul Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği 233 milyon dolar, İstanbul Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (KUMİB) 121 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

"Yılın ilk yarısını artışla kapatacağız"

Açıklamada görüşlerine yer verilen İİB Koordinatör Başkanı Kazım Taycı, İstanbul İhracatçı Birliklerinin farklı şehirlerde faaliyet gösteren 20 bini aşkın aktif üyesiyle ocak-mayıs döneminde yüzde 9,2'lik ihracat artışı yakaladığını, yılın ilk yarısını da yükselişle kapatacaklarını bildirdi.

Mayıs ayının kendileri için oldukça yoğun geçtiğini ve eğitim ağırlıklı organizasyonlar düzenlediklerini kaydeden Taycı, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Amerika kıtasının en büyük çikolata, şekerleme ve atıştırmalık ürün fuarlarından olan Sweets&Snack Expo 2024'ün milli katılım organizasyonunu başarılı şekilde yaptık. Birliklerimiz tarafından yürütülen Uluslararası Rekabetçiliği Geliştirme (UR-GE) projelerimiz devam ediyor. Mayısta gerek UR-GE projelerimize yönelik gerek genel katılıma açık ücretsiz eğitimler düzenledik. Birliğimizin organizasyonuyla mobilya, kağıt ve orman ürünleri sektör kurulunu Bursa'da gerçekleştirdik. Yine ev sahipliğimizde; mobilya, kağıt ve orman ürünleri sektörünün sürdürebilirlik eylem planı açıklandı."