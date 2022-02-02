Alanında Avrupa'nın en büyük etkinliği olma özelliği taşıyan IIFF 2022 İstanbul Mobilya Fuarı'nda 3 milyar dolarlık iş bağlantısının temeli atıldı.

Mobilya Dernekleri Federasyonu'ndan (MOSFED) yapılan açıklamaya göre, federasyon koordinasyonunda düzenlenen IIFF 2022 (İstanbul International Furniture Fair), TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi ile İstanbul Fuar Merkezi'nde eş zamanlı gerçekleştirildi.

Fuarda 80 ülkeden alım heyetinin yanı sıra 107 bin 696'u yerli, 138 ülkeden 13 bin 823'ü yabancı olmak üzere toplam 121 bin 591 ziyaretçi ağırlandı.

Türkiye mobilya sektörünün en son ürün ve teknolojilerini iki ayrı fuar merkezinde ve 260 bin metrekareden fazla alanda dünyaya sergilediği fuarda, yüzlerce iş birliğine imza atılarak 3 milyar dolarlık iş bağlantısı gerçekleştirildi.

Yoğun ilgi nedeniyle bir gün uzatılan uzatılan fuara yönelik yoğun ilginin gelecek yıllarda sürmesi bekleniyor.

"Fuar, dünya pazarındaki payımızı artıracak"

Açıklamada görüşleri yer alan MOSFED Başkanı Ahmet Güleç, fuarın, Türkiye mobilya sektörüne katkısını kısa sürede göreceklerini bildirdi.

Fuarda temellerini attıkları iş birlikleri ve karşılıklı görüşmelerin kısa süre içinde üretime dönüşeceğini vurgulayan Güleç, "Türkiye'de 12 milyar doları bulan sektör büyüklüğümüzü daha da artıracak. Bu büyümeyle ihracatımız ve dünya mobilya pazarındaki yüzde 2,2'lik payımız yukarı taşınacak." ifadelerini kullandı.

Güleç, Türkiye mobilya sektörünün dalga etkisini daha da artıracağını kaydederek, şu bilgileri verdi:

"Bu yıl, 2023 hedeflerimize ulaşmamızı kolaylaştıracak. Yine kısa süre önce rotalarını ülkemize çeviren küresel mobilya devleri, üretim için ülkemize demirleyecek. Tüm bunlarla birlikte ülkemiz, dünya için mobilya üreten, tasarım geliştiren, teknoloji ihraç eden, insan kaynağı yetiştiren bir yapıya fuarda yapılan iş birlikleriyle ulaşacak. Fuarımız, geçmişte sektörümüz adına hayal olan rakamlar ve hedeflerimizin temellerini güçlendirdiğimiz, geleceğe daha umutlu ve istikrarlı baktığımız küresel ölçekteki en önemli etkinliğimiz oldu."

Güleç, fuarda çok sayıda Türk üreticinin küresel markalarla görüştüğünü, teknoloji, tasarım, kalite ve yeni ürün üretimi için birçok ikili görüşme yapıldığını bildirdi.

"Başarılı bir fuar geçirdik"

Mobilya Sanayi İş Adamları Derneği (MOBSAD) Başkanı Nuri Gürcan da yaptığı yazılı açıklamada, İstanbul Mobilya Fuarı'nın başarılı geçtiğini, her sene olduğu gibi bu yıl da en pahalı mobilyayı görücüye çıkardıklarını belirtti.

MOBSAD üyelerinin hayata geçirdiği ve TÜYAP'ta sergilenen 1 milyon TL'lik oturma odasının metal ve ahşap işçiliğiyle ön plana çıktığını kaydeden Gürcan, " Fransa'dan gelen özel siparişle hazırlanan oturma odasında, tamamen el yapımı, metal işlemecilikle hayat bulan şömine de dikkat çekti." ifadesini kullandı.

Özellikle Avrupa ülkelerinden Türk mobilyasına yönelik ciddi bir talep artışı olduğunu bildiren Gürcan, sektör olarak salgın rüzgarından iyi yararlandıklarını, bu yıl 6 milyar dolarlık ihracata ulaşmayı hedeflediklerinin altını çizdi.