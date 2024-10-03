İstanbul, Saklama Zirvesine Ev Sahipliği Yapıyor

Ekonomi

Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) Genel Müdürü Ekrem Arıkan, zirvede yapılacak görüşmelerin bölgesel ekonomik kalkınmaya önemli katkı sağlayacağını belirterek "2026 yılında Asya Pasifik MKK Grubu Yıllık Toplantısı'na İstanbul'da ev sahipliği yapacağımızı ve AECSD ile iki bölge arasında köprü kuracağımızı duyurmaktan mutluluk duyuyorum." dedi.

Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu Avrasya Merkezi Saklama Kuruluşları Birliği (AECSD) & Afrika ve Orta Doğu Saklama Kuruluşları Birliği (AMEDA) İstanbul Zirvesi 2024, MKK'nin ev sahipliğinde İstanbul Finans Merkezi'nde başladı.

Zirvenin resmi açılış töreni Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Osman Çelik, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı İbrahim Ömer Gönül ve Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Prof. Dr. Göksel Aşan'ın katılımıyla gerçekleştirildi.

MKK Genel Müdürü Ekrem Arıkan, zirveyi İstanbul'da gerçekleştirmekten büyük mutluluk duyduklarını dile getirerek "Zirvenin sloganı 'İstanbul, kıtaları ve aynı zamanda pazarları birbirine bağlayan bir köprüdür' ve bu zirve, Avrasya, Afrika ve Orta Doğu'daki merkezi saklama kuruluşları (CSD) ve ilgili şirketleri bir araya getirerek bu ruhu yansıtıyor." diye konuştu.

Arıkan, fiziki sertifikaların yerini dijital kayıtların almasının, finans sektöründeki en dönüştürücü yeniliklerden biri olduğunu söyledi.

Bu durumun yatırımcı güvenini artırdığını ifade eden Arıkan, şunları kaydetti:

"Bu, aynı zamanda piyasaların verimliliğini, şeffaflığını ve erişilebilirliğini geliştirmiştir. (MKK) 2001 yılında kurulduk ve 2005 yılında sermaye piyasalarında uçtan uca bir kapsamla bu sektöre hizmet vermeye başladık. Daha sonra sermaye piyasası araçlarını ve entegrasyonlarını çeşitlendirdik. Bugün OMNIBUS hesapları aracılığıyla uluslararası müşterilere bile erişim sunuyoruz. Yıllar itibarıyla saklama hizmetleri kapsamında yeni sorumluluklarımız oldu. Bugün Türkiye Ticaret Borsası'nın e-Depo Senetlerini tutuyoruz. Kuruluşumuz 222 lisanslı depoda 17 çeşit tarımsal ürün için 12 milyon ton depolama kapasitesine ulaşmıştır."

Arıkan, 2020 yılında kitlesel fonlama sistemi için saklama hizmetlerinin başladığını ve bugün 140 şirketle 1 milyar liranın üzerinde fon toplandığını vurguladı.

"Sloganımız veriden bilgiye, bilgiden stratejiye"

Sermaye Piyasası Kurulunun yaptığı düzenlemeler ışığında, MKK'nin kripto varlıkların raporlanmasında yeni bir rol üstleneceğine işaret eden Arıkan, şu bilgileri paylaştı:

"2015 yılında MKK, SPK tarafından verilen Veri Depolama Kuruluşu olmuştur. Başlangıçta türev piyasalar raporlaması için kurduğumuz sistemi, yerel ihtiyaçlara göre geliştirdik ve yeni fonksiyonlar ekleydik. Sloganımız veriden bilgiye, bilgiden stratejiye. Kamuya açık verileri kamuoyuyla paylaşmak için veri analiz platformunu geliştirdik. Devam eden bir diğer geliştirme çalışmamız ise Sermaye Piyasası Kurulu ile koordineli olarak Sermaye Piyasası Risk Merkezi'nin kurulması ve veri analizi ile sistemik risk izleme kabiliyetlerimizin daha da geliştirilmesidir."

Arıkan, MKK'nin kurumsal yönetim uygulamalarını geliştirmek için geniş ürün yelpazesi sunduğunu anlattı.

Kamuyu Aydınlatma Platformu ve e-oylama çözümleri hizmetlerine değinen Arıkan, "E-Genel Kurul Sistemi, 2012 yılından bu yana Türkiye'deki anonim şirketlerin genel kurullarını dijital ortamda yapmalarına olanak sağlamaktadır. Birçok uluslararası çalışmada incelenmiştir. Ayrıca bu yıl OECD temsilcileri tarafından en iyi uygulama olarak yerinde incelendi. Benzer şekilde, elektronik yönetim kurulu sistemimiz de şirketlerin yönetim kurulu süreçlerini güvenli ve verimli bir şekilde yürütmelerini sağlayarak kurumsal yönetim olgunluğunu artırıyor." ifadelerini kullandı.

"36 milyon kayıtlı yatırımcının ve 11 milyona yakın bakiyeli yatırımcının kaydını tutuyoruz"

Arıkan, hisse senedi piyasasında işlem gören 569 şirket için bakiyeli doğrudan hisse senedi yatırımcısı sayısının 7 milyondan fazla olduğunu söyledi.

Yatırım fonu yatırımcılarının sayısının giderek arttığını vurgulayan Arıkan, şunları kaydetti:

"Bugün itibarıyla yaklaşık 36 milyon kayıtlı yatırımcının ve 11 milyona yakın bakiyeli yatırımcının kaydını tutuyoruz. Bu, yalnızca tuttuğumuz verilerin bir kısmını oluşturuyor. Yatırımcılar ayrıca e-devlet üzerinden MKK nezdinde kayıtlı finansal varlıklarının konsolide verilerine tek bir noktadan erişebiliyor. Zamanla MKK, bir finansal teknoloji ve altyapı şirketine dönüşmüştür. 2013 yılında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından onaylanan AR-GE Merkezimiz, Türkiye'de sermaye piyasaları alanında bir ilktir. Piyasalarımızın dijital dönüşümüne yönelik önemli yenilikleri başarıyla hayata geçirdik. AR-GE Merkezimizde hem yerel hem de uluslararası piyasa ihtiyaçlarına yönelik yeni çözümler geliştiriyoruz."

Arıkan, MKK'nin 20 yabancı merkezi saklama kuruluşu ile Mutabakat Zaptı imzaladığını belirterek "AECSD ve AMEDA'nın yanı sıra Asya Pasifik Merkezi Saklama Kuruluşları Grubu, Avrupa Merkezi Saklama Kuruluşları Birliği, Uluslararası Menkul Kıymet Hizmetleri Birliği üyesi ve Dünya Merkezi Saklama Kuruluşları Forumu'nun aktif katılımcısıyız. 2026 yılında Asya Pasifik MKK Grubu Yıllık Toplantısı'na İstanbul'da ev sahipliği yapacağımızı ve AECSD ile iki bölge arasında köprü kuracağımızı duyurmaktan mutluluk duyuyorum." dedi.

Arıkan, AECSD ve AMEDA'nın kapsamlarına da değindi.

AECSD'nin 2004 yılında kurulduğunu ve bugün 15 üyeyi kapsadığını anlatan Arıkan, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu yıl Endonezya'yı burada ağırlıyoruz. AMEDA 2005 yılında kuruldu ve bugün 30 üye ile faaliyet gösteriyor. Bu dernekler dünya nüfusunun neredeyse yarısını ve küresel pazarın önemli bir bölümünü kapsamaktadır. Toplam pazar hacmi 16 trilyon dolar olmakla beraber yaklaşık 11 bin halka açık şirket bulunmaktadır. Bu geniş alan içerisinde gelişmekte olan pazarlar yatırım ve işbirliği için fırsatlar sunmaktadır. Daha derin işbirliklerinin geliştirilmesi amacıyla üye kurumlar arasında mutabakat anlaşmalarının imzalanmasına ve ikili görüşmelerin kolaylaştırılmasına tanık olacağız. Zirvede yapılacak görüşmelerin bölgesel ekonomik kalkınmaya önemli katkı sağlayacağına inanıyoruz."