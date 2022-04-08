İstanbul Senin uygulaması AppGallery'de yerini aldı - Son Dakika
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İstanbul Senin uygulaması AppGallery'de yerini aldı

08.04.2022 09:59
İstanbul Senin uygulaması AppGallery'de yerini aldı

Akıllı şehir uygulaması İstanbul Senin, Huawei Mobil Servisler'e uyumlu hale getirilerek AppGallery'de yerini aldı.

Akıllı şehir uygulaması İstanbul Senin, Huawei Mobil Servisler'e uyumlu hale getirilerek AppGallery'de yerini aldı.

Huawei açıklamasına göre, herkesin ücretsiz indirip kullanabileceği İstanbul Senin'de ulaşımdan fatura ödemelerine, alışverişten finansal hizmetlere kadar birçok çözüm bir arada yer alacak ve vatandaşların tek yerden ihtiyaç duyabileceği tüm alanlarda fayda elde etmesi sağlanacak.

İstanbul halkına ürün ve hizmetlerini sunacak kurum ve şirketler İstanbullulara tek yerden ulaşıp bu güvenli pazar yerinin sağlayacağı fırsatlardan yararlanacak.

İstanbul Senin, şehrin dinamizmini artıracak, paylaşımı ve yardımlaşmayı çoğaltacak. HMS altyapısı hizmetleri ile donatılan İstanbul Senin, milyonlarca AppGallery kullanıcısının hizmetine sunularak bu paylaşım ve yardımlaşma daha da artırılacak.

Verilen bilgiye göre, AppGallery, kullanıcıların hassas verilerini ve gizliliğini korumak için en üst düzeyde doğrulama uyguluyor.

Biyometrik veriler gibi kişisel olarak duyarlı bilgiler asla Huawei cihazının dışında işlenmiyor ve kullanıcıya kişisel verileri üzerinde tam kontrol sağlanıyor.

Huawei, Türkiye'ye özel lokal uygulamaları hızla resmi uygulama mağazasına katarak tüm kullanıcılar için benzersiz bir kullanım deneyimi yaratmayı sürdürüyor.

Şirket, hem popüler küresel uygulamalar hem de kullanıcıların sevdiği kaliteli yerelleştirilmiş uygulamalar da dahil olmak üzere, kullanıcılarının dijital yaşam tarzının temelini oluşturan en iyi uygulamaların Huawei Mobil Servisler'e dahil edilme sürecini hızlandırmak için çalışıyor.

Huawei AppGallery, hepsi basit ve sorunsuz bir tarama deneyimi ile arama yapılabilen haber, sosyal medya, eğlence ve daha fazlasını içeren 18 kategoride uygulamaları bölümlere ayırıyor.

Kullanıcıların bulamadığı bir uygulama varsa, uygulama adını 'İstek Listesine' gönderebiliyor. Bu uygulama AppGallery'de yerini aldığında, talep eden kullanıcı bilgilendiriliyor.

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İstanbul, Huawei, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi İstanbul Senin uygulaması AppGallery'de yerini aldı - Son Dakika


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