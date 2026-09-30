İstanbul serbest piyasada dolar 49,0160, avro 55,6340 liradan güne başladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İstanbul serbest piyasada dolar 49,0160, avro 55,6340 liradan güne başladı. Dolar 49,0140 liradan alınırken 49,0160 liradan satılıyor; avro ise 55,6320 liradan alınıp 55,6340 liradan satılıyor, dün satışlar dolar için 49,0000, avro için 55,6190 liraydı.
İstanbul serbest piyasada dolar 49,0160 liradan, avro 55,6340 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 49,0140 liradan alınan dolar, 49,0160 liradan satılıyor. 55,6320 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 55,6340 lira oldu.
Dün doların satış fiyatı 49,0000 lira, avronun satış fiyatı ise 55,6190 lira olmuştu.
Kaynak: AA
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