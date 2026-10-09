İstanbul serbest piyasada dolar 49,3410 liradan, avro 55,4240 liradan satılıyor

İstanbul serbest piyasada dolar 49,3410 liradan, avro 55,4240 liradan satılıyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İstanbul serbest piyasada güne dolar 49,3410 liradan, avro 55,4240 liradan başladı. Doların alışı 49,3390, satışı 49,3410; avronun alışı 55,4220, satışı 55,4240 lira oldu; dün dolar 49,2200, avro 55,2680 liradan satılmıştı.
İstanbul serbest piyasada dolar 49,3410 liradan, avro 55,4240 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 49,3390 liradan alınan dolar, 49,3410 liradan satılıyor. 55,4220 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 55,4240 lira oldu.
Dün doların satış fiyatı 49,2200 lira, avronun satış fiyatı ise 55,2680 lira olmuştu.
Kaynak: AA
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