İstanbul serbest piyasada dolar günü 50,1840 liradan, avro 56,1060 liradan açtı

İstanbul serbest piyasada dolar günü 50,1840 liradan, avro 56,1060 liradan açtıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İstanbul serbest piyasada dolar günü 50,1840, avro 56,1060 liradan satış fiyatıyla açtı. Doların alışı 50,1820, avronun alışı 56,1040 lira olurken, cuma günkü satış fiyatları dolar için 50,1590, avro için 55,9300 liraydı.
İstanbul serbest piyasada dolar 50,1840 liradan, avro 56,1060 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 50,1820 liradan alınan dolar, 50,1840 liradan satılıyor. 56,1040 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 56,1060 lira oldu.
Cuma günü doların satış fiyatı 50,1590 lira, avronun satış fiyatı ise 55,9300 lira olmuştu.
Kaynak: AA
Sizin düşünceleriniz neler ?