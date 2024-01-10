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İstanbul serbest piyasada dolar 29,9710 liradan, avro 32,7760 liradan güne başladı - Son Dakika
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İstanbul serbest piyasada dolar 29,9710 liradan, avro 32,7760 liradan güne başladı

İstanbul serbest piyasada dolar 29,9710 liradan, avro 32,7760 liradan güne başladı. Doların alış fiyatı 29,9690 lira, satış fiyatı ise 29,9710 lira olarak belirlendi. Avronun alış fiyatı 32,7740 lira, satış fiyatı ise 32,7760 lira olarak belirlendi. Önceki gün doların satış fiyatı 29,9400 lira, avronun satış fiyatı ise 32,7620 lira idi.

İstanbul serbest piyasada dolar 29,9710 liradan, avro 32,7760 liradan güne başladı
10.01.2024 - 09:03,
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İstanbul serbest piyasada dolar 29,9710 liradan, avro 32,7760 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 29,9690 liradan alınan dolar, 29,9710 liradan satılıyor. 32,7740 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 32,7760 lira olarak belirlendi.

Dün doların satış fiyatı 29,9400 lira, avronun satış fiyatı ise 32,7620 lira olmuştu.

Kaynak: AA
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İstanbul, Finans, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi İstanbul serbest piyasada dolar 29,9710 liradan, avro 32,7760 liradan güne başladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İstanbul serbest piyasada dolar 29,9710 liradan, avro 32,7760 liradan güne başladı - Son Dakika
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