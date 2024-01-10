09:02 • •
08:30 •
AK Parti'nin Eskişehir adayı Nebi Hatipoğlu'nun vaadi, gazetecileri kızdırdı: Rüşvet olarak değerlendiriyoruz•
03:27 • •
İstanbul serbest piyasada dolar 29,9710 liradan, avro 32,7760 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 29,9690 liradan alınan dolar, 29,9710 liradan satılıyor. 32,7740 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 32,7760 lira olarak belirlendi.
Dün doların satış fiyatı 29,9400 lira, avronun satış fiyatı ise 32,7620 lira olmuştu.
Son Dakika › Ekonomi › İstanbul serbest piyasada dolar 29,9710 liradan, avro 32,7760 liradan güne başladı - Son Dakika