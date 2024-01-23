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İstanbul serbest piyasada dolar 30,2680 liradan, avro 33,0140 liradan güne başladı - Son Dakika
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İstanbul serbest piyasada dolar 30,2680 liradan, avro 33,0140 liradan güne başladı

İstanbul serbest piyasada dolar 30,2680 liradan, avro 33,0140 liradan güne başladı. Doların alış fiyatı 30,2660 lira, satış fiyatı ise 30,2680 lira olarak belirlendi. Avronun alış fiyatı 33,0120 lira, satış fiyatı ise 33,0140 lira olarak belirlendi. Önceki gün doların satış fiyatı 30,2470 lira, avronun satış fiyatı ise 32,9630 lira idi.

İstanbul serbest piyasada dolar 30,2680 liradan, avro 33,0140 liradan güne başladı
23.01.2024 - 09:03,
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İstanbul serbest piyasada dolar 30,2680 liradan, avro 33,0140 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 30,2660 liradan alınan dolar, 30,2680 liradan satılıyor. 33,0120 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 33,0140 lira olarak belirlendi.

Dün doların satış fiyatı 30,2470 lira, avronun satış fiyatı ise 32,9630 lira olmuştu.

Kaynak: AA
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İstanbul, Finans, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi İstanbul serbest piyasada dolar 30,2680 liradan, avro 33,0140 liradan güne başladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İstanbul serbest piyasada dolar 30,2680 liradan, avro 33,0140 liradan güne başladı - Son Dakika
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