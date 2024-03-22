İstanbul serbest piyasada dolar 32,1550 liradan, avro 34,8600 liradan güne başladı - Son Dakika
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Ekonomi

İstanbul serbest piyasada dolar 32,1550 liradan, avro 34,8600 liradan güne başladı

İstanbul serbest piyasada dolar 32,1550 liradan, avro 34,8600 liradan güne başladı

İstanbul serbest piyasada doların alış fiyatı 32,1530 lira, satış fiyatı ise 32,1550 lira olarak belirlendi. Avronun alış fiyatı 34,8580 lira, satış fiyatı ise 35,8600 lira olarak açıklandı. Önceki gün doların satış fiyatı 31,8970 lira, avronun satış fiyatı ise 34,8150 lira idi.

22.03.2024 09:09  Güncelleme: 09:13
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İstanbul serbest piyasada dolar 32,1550 liradan, avro 34,8600 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 32,1530 liradan alınan dolar, 32,1550 liradan satılıyor. 34,8580 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 35,8600 lira olarak belirlendi.

Dün doların satış fiyatı 31,8970 lira, avronun satış fiyatı ise 34,8150 lira olmuştu.

Kaynak: AA

İstanbul, Finans, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi İstanbul serbest piyasada dolar 32,1550 liradan, avro 34,8600 liradan güne başladı - Son Dakika

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