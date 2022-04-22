İstanbul Ticaret Borsası'nda bal sektörü konuşuldu - Son Dakika

İstanbul Ticaret Borsası'nın (İSTİB) düzenlediği 'Borsa Meydanı'nda Sektörler Konuşuyor' toplantılarının 4'üncüsünde bal sektörünün sorunları konuşuldu.

İSTİB'ten yapılan açıklamaya göre, "Dünü Bugünü Yarını ile Bal Sektörü" başlıklı toplantıya kamu, akademi, sivil toplum ve iş dünyasından isimler katıldı.

Açıklamada toplantının açılışında yaptığı konuşmaya yer verilen İSTİB Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kopuz, "Bal üretiminde 2020 yılı itibarıyla 458 bin ton ile Çin ilk sırada iken, 104 bin tonluk üretimi ile Türkiye'nin 2'nci, İran'ın ise 80 bin ton ile 3'üncü sırada yer aldığını görüyoruz. Yani Türkiye bir bal ülkesi." ifadesini kullandı.

Kopuz, özellikle ABD'nin Türkiye için önemli bir pazar olduğunu belirterek, "Yüksek bir talebi olan ABD pazarı bizim için bir fırsat olabilir. Balın ihracat potansiyelini kullanmamız bu sektörü çok daha önemli yerlere taşıyacaktır." dedi.

-"İstanbul bal üretim üssü"

İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Yavuz Karaca ise İstanbul'un sadece bir bal pazarı değil, dev şirketleri ve 76 bin kovanıyla aynı zamanda bir üretim üssü olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Bu nedenle müdürlüğümüz yoğun bir biçimde bal denetimleri yapıyor. Bal denetimleri konusunda hem üreticilerimiz, hem firmalarımız, hem de üniversitelerimiz bize yol göstermeli. Özellikle tağşiş yöntemleri konusunda sürekli değişim var. Sektörün bu konudaki desteği bu nedenle çok önemli."

İstanbul Bal Üreticileri Birliği Başkanı Yalçın Sezer de bal üreticileri olarak bir yazılım çalışması yaptıklarını kaydederek, "Bu yazılım sayesinde, Türkiye çapında tüm vasıflarıyla, hangi kovanda nasıl ballar üretildiğini bileceğiz." ifadesini kullandı.

-"Kovan başı verimimizi artırarak ihracat sıralamasında yükselmemiz gerekiyor"

Gıda Kontrol Genel Müdürlüğü Gıda Kodeks Daire Başkanı Selim Kaplan, ilgili mevzuatı geliştirerek güvenilir ürün sunulmasına destek olduklarını kaydederek, "Türkiye bal üretiminde 2'nci ama ihracatta 22'nci sırada. Kovan başı verimimizi artırarak bu sıralamada yükselmemiz gerekiyor. Çam balında Türkiye dünyanın en önemli üreticisi. Çam balında kaliteyi artırmak için çalışmalar yapıyoruz." şeklinde konuştu.

İSTİB Bal ve Baharat Komitesi Başkanı Mustafa Toktaş da Türkiye'deki balların çeşitliliğine dikkati çekerek, "Yıllardır, zengin bir bitki çeşidiyle Anadolu ve Trakya'da bal üretiliyor. Kanola, lavanta ve çörekotu yeni bitkilerimiz. Çam balımız dünyaca ünlü. Özellikle taklit ve tağşişin önlenmesi konusunda çalışmalıyız. İstanbul Ticaret Borsası tağşiş konusunu TOBB'a götürdü, Bakanlığa götürdü. Şimdi de bu toplantıyı yapıyor. Sektör böyle toplantılarla bir araya gelerek çözüm üretmeli. Tağşiş gıda terörüdür." ifadelerini kullandı.

Altıparmak Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Özen Altıparmak ise bal markalarının bal üreticisi değil bal paketleyicisi olduklarına dikkati çekerek, şu değerlendirmede bulundu:

"Balı arı üretir, biz paketleriz. Bal ticaretinin en önemli şartı doğru ürüne ulaşılmasıdır. Bu nedenle laboratuvar gerekir. İleri teknoloji kullanılmalı. Bal hem sağlıklı hem gerçek olmalı. Her doğal bal sağlıklı değildir. Gerçek ballarda ilaç kalıntıları olabiliyor. Balda AR-GE çalışmaları da önemlidir. Örneğin biz esmer pirinç şurubunun tespiti için çalışmalar yaptık ve tespit etmeyi başararak dünyaya sunduk."

İstanbul İli Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Onur Çilenk de balda temel meselenin üretim olduğuna vurgu yaparak, "Herkes bal üretemez. Bunun bir okulu olmalı. Balın kalitesi üretim tekniklerine bağlıdır. Herkes balcılık yapabileceği inancıyla bu işe giriyor ama sonuç sağlıklı olmuyor. Balda eğitimden başlayarak bir standardizasyon olmalı. Ayrıca üretimden tüketime bir sistem kurulmalı." ifadelerini kullandı.

İSTİB Meclis Üyesi Yunis Aksu ise konuşmasında, bal üretiminin birbirinden ayrılmaz bir bütünün uyumuyla mümkün olduğunu belirterek, "Arı, bal, çiçek ve insan dairesel bir döngüdür. Eğer çevre sağlıklı değilse, arıların oradan sağlıklı bir ürün üretmesi mümkün değil. Bal ve diğer arı ürünleri ile ilgili sorunları bütüncül olarak değerlendirmeliyiz." dedi.

Ankara Üniversitesi Gıda Güvenliği Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Nevzat Artık da çam balının önemine dikkat çekerek, "Çam balı Türkiye için çok önemli. Türkiye dünya çam balı üretiminin yüzde 92'sini tek başına yapıyor." değerlendirmesinde bulundu.???????