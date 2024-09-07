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Ekonomi

Türkiye Kredi Notunda Yükseliş Trendinde

Türkiye Kredi Notunda Yükseliş Trendinde

İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç, Türkiye'nin Fitch'in yatırım yapılabilir seviye notuna ulaşması için tırmanışa geçtiğini belirtti. Avdagiç, iş dünyasının en az 2 kurumdan yatırım yapılabilir notu alana kadar dengelenme sürecine katkı vermeye devam edeceklerini söyledi.

07.09.2024 13:05
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İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç, " Türkiye, Fitch'in yatırım yapılabilir seviye notuna ulaşmak için Ocak 2017'den bu yana ilk kez yeniden tırmanışa geçti. Hedefe üç basamak kaldı. İş dünyası olarak 'en az 2 kurumdan' yatırım yapılabilir notu alana kadar, dengelenme sürecine katkı vermeyi sürdüreceğiz" dedi.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, yaptığı yazılı açıklamada, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings'in Türkiye'nin kredi notunu "B+"dan "BB-"ye yükseltirken, not görünümünü durağana çevirmesine ilişkin iş dünyasının görüşlerini paylaştı.

Kredi derecelendirme kuruluşlarının Türkiye ekonomisine olan güvenlerini son 6 ayda Türkiye'nin kredi notunda art arda gelen iyileştirmeler yaparak ortaya koyduğuna dikkati çeken Avdagiç, şöyle devam etti: "Fitch, Türkiye'nin kredi notunu marttan sonra ikinci kez artırdı. Moody's temmuzda 2 kademe birden not artışı yapmıştı. S&P de mayısta not artışı yapmıştı. Türkiye, Fitch'in yatırım yapılabilir seviye notuna ulaşmak için Ocak 2017'den bu yana ilk kez yeniden tırmanışa geçti. Hedefe üç basamak kaldı."

İş dünyası olarak "en az 2 kurumdan" yatırım yapılabilir notu alana kadar, dengelenme sürecine katkı vermeyi sürdüreceklerini kaydeden Avdagiç, "Gerçekçi ekonomi politikaları ve reel sektörü ihmal etmeyen yaklaşımlarla bu hedefe de ulaşacağız. Kredi not artışlarımızın daimi kaldıracı, şirketlerimizin yatırımlarını güçlendirecek finansman destekleri ve tedbirler olacaktır" değerlendirmesinde bulundu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Türkiye Kredi Notunda Yükseliş Trendinde - Son Dakika

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