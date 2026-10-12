İstanbul'un iki imparatorluk dönemi 7 Kasım'da Londra V&A'da sergilenecek - Son Dakika
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İstanbul'un iki imparatorluk dönemi 7 Kasım'da Londra V&A'da sergilenecek

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Koç Holding'in işbirliği ve Huo Ailesi Vakfı'nın desteğiyle Londra V&A'da düzenlenecek sergi 7 Kasım'da açılacak. İstanbul'un Bizans ve Osmanlı dönemine odaklanan sergide 200 eser yer alacak ve sergi 9 Mayıs 2027'ye kadar gezilebilecek.

Koç Holding'in desteğiyle Londra'daki Victoria and Albert (V&A) Müzesi'nde düzenlenecek "Konstantinopolis'ten İstanbul'a: Bir Şehir, İki İmparatorluk" sergisi 7 Kasım'da ziyaretçilerle buluşacak.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 100. yılını kutlayan Koç Topluluğu, kültür ve sanat alanındaki çalışmalarını uluslararası işbirlikleriyle sürdürüyor.

Koç Holding'in işbirliği ve Huo Ailesi Vakfının desteğiyle gerçekleştirilecek sergi, İstanbul'un Bizans İmparatorluğu ve Osmanlı İmparatorluğu'na başkentlik yaptığı dönemdeki kültürel ve sanatsal üretimine odaklanacak.

Milattan sonra 330'dan 1922'ye kadar uzanan dönemi kapsayan sergide, İstanbul'un Akdeniz dünyası ve ötesindeki kültürel etkisini yansıtan sanat, tasarım ve mimari eserleri bir araya getirilecek.

V&A Kıdemli Küratörü Tim Stanley ve Proje Küratörü Bella Radenovic tarafından hazırlanan sergi, İstanbul'un iki imparatorluğa başkentlik yaptığı dönemi Birleşik Krallık'ta sergileyecek.

Sergide, Hipodrom, Ayasofya, Topkapı Sarayı ve Galata Kulesi gibi İstanbul'un tarihi mekanlarının yanı sıra kentin limanları ve sokaklarındaki yaşam, çeşitli eserler ve tasarımlarla ziyaretçilere aktarılacak.

Sadberk Hanım Müzesi ve Yapı Kredi koleksiyonlarından eserler sergilenecek

Sergide, Vehbi Koç Vakfına bağlı Sadberk Hanım Müzesi Koleksiyonu'ndan 19. yüzyıla ait Osmanlı kadın kıyafetleri ve hat sanatı örnekleri de yer alacak.

Osmanlı dönemindeki giyim kültürünü yansıtan üçetek entari ve sokak kıyafetleri, ziyaretçilerin beğenisine sunulacak.

Ayrıca Osman Hamdi Bey'in Yapı Kredi Koleksiyonu'nda bulunan, Osmanlı toplumundaki kadınları Sultanahmet Camisi avlusunun önünde tasvir ettiği "Gezintide Kadınlar" adlı tablosu da sergilenecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığının koordinasyonunda, Bakanlığa ve Cumhurbaşkanlığı Milli Saraylar Başkanlığına bağlı müze ve kuruluşlar da sergiye eser ödünç verdi.

Toplam 200 eserin yer alacağı sergiye Topkapı Sarayı Müzesi, İstanbul Arkeoloji Müzeleri, Ayasofya Tarihi Müzesi, İstanbul Türk ve İslam Eserleri Müzesi, Türkiye Yazma Eserler Kurumu, İstanbul Harbiye Askeri Müzesi, Atina Benaki Müzesi, Venedik San Marco Hazinesi, British Museum ve British Library gibi kurumların koleksiyonlarından eserler sağlandı.

Birleşik Krallık'ta ilk kez sanatseverlerle buluşacak eserlerin de yer aldığı sergi, 9 Mayıs 2027'ye kadar ziyaret edilebilecek.

Kaynak: AA
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