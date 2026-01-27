İstanbulluların Yeterli Gıdaya Ulaşma Endişesi Yüzde 49,4'e Yükseldi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

İstanbulluların Yeterli Gıdaya Ulaşma Endişesi Yüzde 49,4'e Yükseldi

27.01.2026 14:27  Güncelleme: 15:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Planlama Ajansı'nın araştırmasına göre, İstanbullular 2025 yılında en çok ekonomik konulara odaklanırken, yeterli gıdaya erişim kaygısı Eylül 2025'te yüzde 49,4 ile zirveye ulaştı. Kredi kartı borçlarını asgari düzeyde ödeyebilenlerin oranı ise arttı.

(İSTANBUL) İstanbulların 2025 yılındaki ana gündemini ekonomi belirledi. İstanbul Planlama Ajansı'nın (İPA) araştırmasına göre yeterli gıdaya ulaşma konusunda endişe duyduğunu belirten İstanbulluların toplam oranı, Eylül 2025'te yüzde 49,4 olarak ölçülerek en üst seviyeye ulaştı. Kredi kartı borcunun asgari tutarını ödeyebilenlerin oranı da Aralık ayında yüzde 35,4'e yükseldi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı İstanbul Planlama Ajansı (İPA), her ay kentin toplumsal, ekonomik ve demografik dinamiklerini izlediği araştırmaları bir araya getirdiği "İstanbul Barometresi"ni yayımladı. İstanbul Barometresi'nde, İstanbulluların nabzının tutulduğu telefon anketiyle gerçekleştirilen "Gündem Araştırmaları"nın aralık ayı sonuçları açıklandı. Yılın son ayında yapılan araştırma, 2025 yılının özetini de çıkardı. Araştırmaya göre 2024–2025 döneminde hem Türkiye hem de İstanbul gündemini ekonomi, yargı ve siyaset oluşturdu.

"Kredi kartı borcu zorladı"

Kredi kartı borçlarının yalnızca asgarisinin ödenmesi ya da hiç ödenememesi eğiliminin artması, geçim baskısının somut bir göstergesi olarak öne çıktı. Kredi kartı borcunun asgari tutarını ödediğini belirtenlerin oranı Aralık 2025'de yüzde 35,4'e, hiç ödeme yapamadığını belirtenlerin oranı yüzde 9,6'ya çıktı ve 2024-2025 dönemi içindeki en yüksek değerlerinden birine ulaştı. Kasım ayında bu oran yüzde 31,3 olarak ölçülmüştü. Geçinemeyenlerin oranı yaz aylarında yükselirken, yıl boyunca hanelerin büyük bölümü tasarruf yapamadığını belirtti.

"Eylül ayında kaygı en üst seviye çıktı"

Hanede yeterli gıdaya erişim kaygısı geçtiğimiz yıl Eylül ayında en üst seviyeye ulaştı. Yeterli gıdaya ulaşma konusunda endişe duyduğunu belirtenlerin toplam oranı, Eylül 2025'te yüzde 49,4 olarak ölçüldü. Bu oran içinde "evet, sıklıkla" yanıtını verenlerin oranı yüzde 17,9, "evet, bazen" yanıtını verenlerin oranı yüzde 13,3, "evet, nadiren" yanıtını verenlerin oranı yüzde 8,2 oldu. Yılın son aylarında hanede yeterli gıdaya ulaşma konusunda endişe duyduğunu belirtenlerin toplam oranı Kasım 2025'te yüzde 45,1 olarak ölçüldü.

"Dışarıda yemek hayal oldu"

Son bir ayda dışarıda yeme- içme ve giyim harcamalarında da belirgin bir daralma yaşandı. Katılımcıların yüzde 63,4'ü son bir ayda dışarıda yeme içme alışkanlıklarında düşüş olduğunu söyledi. Katılımcıların yüzde 55,8'i giyim alışverişlerinde azalma olduğunu, yüzde 11'i artış olduğunu, yüzde 33,2'si ise değişmediğini kaydetti.

"Yılbaşı evlerde kutlandı"

Yılbaşını evde ya da yakın çevrede geçirme eğilimi bu yıl yükseldi. Aralık 2024'te yılbaşı gecesini evde ya da yakın çevrede geçirdiğini belirtenlerin oranı yüzde 91,8 iken Aralık 2025'e gelindiğinde bu oran yüzde 93,1'e yükseldi. Aralık 2024'te katılımcıların yüzde 31,9'u ekonomik sebeplerle yılbaşı gecesini eskisinden daha farklı kutladığını belirtirken bu oran Aralık 2025'de yüzde 30,8 oldu.

Kaynak: ANKA

İstanbul Planlama Ajansı, Yerel Yönetim, Ekonomi, Eylül, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi İstanbulluların Yeterli Gıdaya Ulaşma Endişesi Yüzde 49,4'e Yükseldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hızla yayılan virüs için Türk uzmandan endişe veren uyarı Hızla yayılan virüs için Türk uzmandan endişe veren uyarı
4 gollü düelloda Beşiktaş ve Eyüpspor yenişemedi 4 gollü düelloda Beşiktaş ve Eyüpspor yenişemedi
Tüyleri ürperten olay Yanan evinin 10 metre ilerisinde ağaca asılı halde bulundu Tüyleri ürperten olay! Yanan evinin 10 metre ilerisinde ağaca asılı halde bulundu
Beşiktaş taraftarı, yönetimi ve Sergen Yalçın’ı istifaya davet etti Beşiktaş taraftarı, yönetimi ve Sergen Yalçın'ı istifaya davet etti
İran Cumhurbaşkanı’nın oğlundan internet kısıtlamalarına tepki İran Cumhurbaşkanı'nın oğlundan internet kısıtlamalarına tepki
Cengiz Ünder, Fenerbahçe’ye nazire yaparcasına gollerine devam ediyor Cengiz Ünder, Fenerbahçe'ye nazire yaparcasına gollerine devam ediyor

18:31
Samsun’daki tüm ormanları sardı, temas edende alerjiye yol açtı
Samsun'daki tüm ormanları sardı, temas edende alerjiye yol açtı
18:17
İletişim Başkanı Duran’dan “Suriye’de Kürtler hedef alınıyor“ iddiasına tepki
İletişim Başkanı Duran'dan "Suriye'de Kürtler hedef alınıyor" iddiasına tepki
18:06
Adıyaman’da Göbeklitepe heyecanı: 11 bin yıllık gizem gün yüzüne çıktı
Adıyaman’da Göbeklitepe heyecanı: 11 bin yıllık gizem gün yüzüne çıktı
17:51
Erden Timur’un sahibi olduğu NEF’in binasına silahlı saldırı
Erden Timur'un sahibi olduğu NEF'in binasına silahlı saldırı
17:31
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın resmi törenle karşıladığı Nijerya Cumhurbaşkanı Tinubu yere düştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın resmi törenle karşıladığı Nijerya Cumhurbaşkanı Tinubu yere düştü
16:40
DEAŞ’la işbirliği yapmakla suçlanıyor İşte Fransız şirketin Suriye’deki fabrikası
DEAŞ'la işbirliği yapmakla suçlanıyor! İşte Fransız şirketin Suriye'deki fabrikası
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.01.2026 19:24:24. #7.11#
SON DAKİKA: İstanbulluların Yeterli Gıdaya Ulaşma Endişesi Yüzde 49,4'e Yükseldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.