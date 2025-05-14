İstatistik Konseyi 19. Toplantısını Gerçekleştirdi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) başkanlığında, ilgili kurum ve kuruluş temsilcilerinin katılımıyla İstatistik Konseyinin 19'uncu toplantısı gerçekleştirildi.

Kurumdan yapılan açıklamaya göre, İstatistik Konseyinin 19'uncu toplantısı dün TÜİK'te üyelerin katılımıyla yapıldı.

Toplantıda, 2022-2026 dönemini kapsayan 4'üncü Resmi İstatistik Programı kapsamında yürütülen çalışmaların 2024 yılına ait izleme raporları da değerlendirildi. Kurumlar tarafından yürütülen faaliyetlerin başarı durumu ve karşılaşılan zorluklara yönelik çözüm önerileri katılımcılarla paylaşıldı.

Toplantının son bölümünde, İstatistik Konseyinin gelecek dönem ajandasını şekillendirecek karar taslağı paylaşıldı. Konsey üyelerinin görüşlerine sunulan "5. Dönem Resmi İstatistik Programı (2027–2031)" hazırlık çalışmalarının başlatılmasına ilişkin karar, oy birliğiyle kabul edildi.