İSTİB Başkanı Ali Kopuz, bitkisel üretimde yeni destekleme modelini değerlendirdi

Ekonomi

İstanbul Ticaret Borsası (İSTİB) Başkanı Ali Kopuz, Resmi Gazete'de yayımlanan bitkisel üretimde yeni destekleme modelini değerlendirdi.

Kopuz, yaptığı açıklamada, destekleme modeliyle planlı tarımsal üretimin önemli bir aşamasının hayata geçirildiğini belirterek, "Geçtiğimiz haftalarda hayvancılık desteklerinin 3 yıllık olarak açıklanması üzerine bunu memnuniyetle karşılamış ve bitkisel üretim desteklerinin de aynı şekilde planlanması gerektiğini vurgulamıştım. Bugün görüyoruz ki bitkisel üretim destekleri de 2025-2027 yıllarını kapsayacak şekilde 3 yıllık olarak açıklandı. Sayın Bakanımız İbrahim Yumaklı'nın, destek katsayı değerlerinin girdi maliyetlerindeki değişikliklere göre her yıl güncelleneceğini ifade etmesini de önemli buluyorum." ifadelerini kullandı.

Yem bitkilerinin de planlı üretim kapsamına alındığını kaydeden Kopuz, şu değerlendirmede bulundu:

"Zira hayvancılığın en büyük girdilerinden olan yem bitkilerinin üretimini hayvancılıktan ayrı düşünemeyiz. Diğer taraftan, bizim son dönemde gündeme getirdiğimiz, pestisit gibi zirai tarım ilaçlarının ölçüsüz kullanımının engellenmesi hususu vardı. Bu konuda da 'biyolojik ve biyoteknik mücadele desteği' başlığı altında, zirai ilaç kullanımının azaltılması ve ilaç kalıntılarının önlenmesi için verilen destekler artırıldı. Bu konuyu, pestisit sorununun çözümünü teşvik etmesi ve dolayısıyla insan sağlığına ve tarımsal ihracatımıza verdiği zararları azaltması bakımından değerli buluyorum. Bununla birlikte; tarım sayımı ve etkin arazi denetimleri gibi, planlı ve verimlilik esaslı üretimin tüm bileşenlerinin de en kısa sürede hayata geçirileceğine inancımla, artık tarımda boşa harcanacak toprağımız olmadığının altını çizmek istiyorum."