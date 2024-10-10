İstihdam Artışı ve Düşen İşsizlik

Ekonomi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Dengeli ve istikrarlı büyüme hedefimiz ile iş gücü piyasasına yönelik yapacağımız yapısal reformların katkısıyla önümüzdeki dönemde istihdamın daha da artmasını hedefliyoruz." ifadesini kullandı.

Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK), ağustos ayına ilişkin iş gücü istatistiklerini değerlendirdi.

Enflasyonu tek haneli seviyelere düşürmeyi hedeflerken, iş gücü piyasasındaki dengeleri de gözetmeye devam ettiklerini vurgulayan Yılmaz, ağustos ayında mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranının bir önceki aya göre 0,3 puan azalarak yüzde 8,5 olarak gerçekleştiğini belirtti.

Yılmaz, kadınlarda işsizlik oranının da bir önceki aya göre 0,8 puan düşerek yüzde 11,4 seviyesine gerilediğini aktararak, iktisadi faaliyetteki dengelenme eğilimine rağmen, işsizlik azalırken istihdam edilenlerin sayısında ve istihdam oranında yükseliş olduğunu kaydetti.

İstihdamdaki artışın ağustos ayında geçen yılın aynı ayına göre 1 milyon 100 bin kişi artarak 32 milyon 776 bin kişiye ulaştığını, istihdam oranının da 1,3 puan artarak yüzde 49,7 seviyesine çıktığını kaydeden Yılmaz, şöyle devam etti:

"İstihdamdaki artış ve işsizlik oranındaki düşüş, uygulanan ekonomi politikalarının etkinliğini ortaya koymaktadır. Dezenflasyon sürecinin sağladığı öngörülebilirlik, ekonomik aktörlerin karar alma süreçlerindeki belirsizlikleri azaltmıştır. Enflasyon oranlarındaki düşüş, bireylerin ve işletmelerin geleceklerini daha kolay öngörebilmelerine imkan vererek, iş gücü piyasasının daha sağlıklı işlemesini sağlayacak ve iş arayanların daha kolay ve kalıcı iş bulmasına yardımcı olacaktır. Dengeli ve istikrarlı büyüme hedefimiz ile iş gücü piyasasına yönelik yapacağımız yapısal reformların katkısıyla önümüzdeki dönemde istihdamın daha da artmasını hedefliyoruz."