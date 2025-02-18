İstihdamda Tarihi Zirve: Bakan Işıkhan Açıklama Yaptı - Son Dakika
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Ekonomi

İstihdamda Tarihi Zirve: Bakan Işıkhan Açıklama Yaptı

İstihdamda Tarihi Zirve: Bakan Işıkhan Açıklama Yaptı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, iş gücü piyasalarında yapılan programların olumlu etkileri ile işsizlik oranının en düşük seviyeye gerilediğini ve istihdamın çeyreklik bazda tarihi zirveye ulaştığını açıkladı. 2024 yılının son çeyreğinde istihdam 141 bin kişi artarak 32 milyon 755 bin kişiye ulaştı.

18.02.2025 12:03  Güncelleme: 12:04
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ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "İş gücü piyasalarının güncel ihtiyaçlarını dikkate alarak hayata geçirdiğimiz programlar istihdam verilerimize olumlu yansıyor. Çeyreklik bazda istihdam ve iş gücüne katılım oranında tarihi zirveye ulaştık" dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 4'üncü çeyrek iş gücü istatistiklerine ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İş gücü piyasalarının güncel ihtiyaçlarını dikkate alarak hayata geçirdiğimiz programlar istihdam verilerimize olumlu yansıyor. Çeyreklik bazda istihdam ve iş gücüne katılım oranında tarihi zirveye ulaştık. 2024 yılının son çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre istihdamımızı 141 bin kişi artırdık. Böylelikle istihdam sayımızı 32 milyon 755 bin kişiye, istihdam oranımızı ise 0,2 puanlık artış ile yüzde 49,6 seviyesine yükselttik" ifadelerini kullandı.

'2013 YILINDAN İTİBAREN EN DÜŞÜK SEVİYEYE GERİLEDİ'

İşsizlik oranının 2013 yılından itibaren en düşük seviyeye gerilediğini aktaran Bakan Işıkhan, "İşsiz sayısı son çeyrekte 23 bin kişi azaldı. İşsizlik oranı ise 0,1 puanlık azalış ile yüzde 8,6 seviyesine geriledi. Son yıllarda iş gücüne katılım oranında kaydettiğimiz artış başarısı, 2024 yılının son çeyreğinde de devam ediyor. 118 bin kişi artan iş gücümüz ve 0,1 puan artışla yüzde 54,2'ye ulaşan iş gücüne katılma oranımızı daha da artırmak için çalışacağız. Gençlerimiz başta olmak üzere özel politika gerektiren tüm grupların iş gücü piyasasına erişimlerinin desteklenmesi için politikalarımızı sürdürüyoruz. Genç nüfusta işsizlik oranının 0,5 puan azalış ile yüzde 16,1'e gerilemesi, attığımız adımların doğru olduğunu göstermektedir. Ulusal İstihdam Stratejimiz doğrultusunda istihdam ve çalışma hayatı hedeflerimizi gerçekleştireceğiz" açıklamasında bulundu.

Kaynak: DHA

Vedat Işıkhan, Vedat Işıkhan, Politika, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi İstihdamda Tarihi Zirve: Bakan Işıkhan Açıklama Yaptı - Son Dakika

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