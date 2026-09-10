İSTKA, İstanbul'un yaratıcı endüstrilerine 300 milyon lira destek verecek - Son Dakika
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İSTKA, İstanbul'un yaratıcı endüstrilerine 300 milyon lira destek verecek

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İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA), İstanbul'un yaratıcı endüstrilerini güçlendirmek için 300 milyon liralık kaynak ayırdı. Her projeye 5-20 milyon lira arası destek verilecek; başvurular 4 Aralık 2026'ya kadar çevrim içi yapılacak.

İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA), İstanbul'un yaratıcı endüstrilerinin gelişimini desteklemek amacıyla 300 milyon liralık kaynak ayırdı.

İSTKA'dan yapılan açıklamaya göre, Ajans 2026 yılı Yaratıcı Ekonominin Güçlendirilmesi Mali Destek Programı'nı ilan etti.

İstanbul'un yaratıcı endüstriler ekosistemine katkı sağlamayı ve şehrin yaratıcı kimliğini güçlendirerek şehri uluslararası düzeyde daha görünür kılmayı hedefleyen mali destek programı ile 300 milyon lira kaynak İstanbul ekosisteminin hizmetine sunuluyor. Bu kapsamdaki her bir projeye 5 milyon lira ile 20 milyon lira arasında destek verilecek.

Ülkedeki yaratıcı istihdamın yüzde 40'ından fazlası İstanbul'da bulunurken, ulusal yaratıcı ekonomi cirosunun neredeyse dörtte üçü kentte üretiliyor. Programla bu birikimin sürdürülebilir ekonomik kalkınmaya katkısının artırılması, ekosistemdeki paydaşlar arasında işbirliği ve koordinasyonun güçlendirilmesi ve İstanbul'un yaratıcı şehir kimliğinin uluslararası düzeyde daha görünür kılınması hedefleniyor.

Program iki öncelik etrafında kurgulanırken, birinci öncelikte yaratıcı ekosistemdeki paydaşların üretim kapasitesini artıracak yenilikçi, sürdürülebilir ve ölçeklenebilir altyapılar, platformlar ile iş ve hizmet modelleri destekleniyor.

Bu kapsamda ekosistemdeki üreticilerin daha iyi imkanlarla üretim yapabilmesi, farklı alanlarda faaliyet gösteren kişi ve kuruluşların bir araya gelerek ortak çalışmalar geliştirmesi, kültürel mirasın yeni teknolojilerle geleceğe taşınması ve geleneksel üretimlerin çağdaş tasarımlarla buluşturulması gibi çalışmalar desteklenecek. Bu çalışmalarla kentin sahip olduğu kültürel ve yaratıcı potansiyelin daha fazla katma değer üretmesi, yeni üretim ve istihdam imkanlarının oluşması hedefleniyor.

İkinci öncelik ise şehrin yaratıcı kimliğinin güçlendirilmesine odaklanıyor. Parkların, meydanların ve sahil alanlarının yaratıcı tasarım müdahaleleriyle yeniden işlevlendirilmesi, uluslararası sanatçı ikamet (artist-in-residence) programları, müzelerde ve tarihi alanlarda genişletilmiş gerçeklik uygulamaları, atıl binaların dijital göçebeler ve yerel sanatçılar için üretim mekanlarına dönüştürülmesi bu başlık altında desteklenecek projelere örnek olarak gösteriliyor.

Proje başvuruları sadece çevrim içi ortamda Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi (KAYS) üzerinden kabul edilecek. Başvurular için son tarih 4 Aralık 2026 olarak belirlendi. Sunulan projelerin desteklenmeye uygun olup olmadığına bağımsız değerlendiriciler karar verecek.

Kaynak: AA

İstanbul, Ekonomi, Aralık, Kültür, Sanat, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi İSTKA, İstanbul'un yaratıcı endüstrilerine 300 milyon lira destek verecek - Son Dakika

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