İthalat Muafiyeti Soruşturması Açıldı

Malezya menşeli duvar tipi split klimalar ile bunların iç ve dış ünitelerinin ithalatında uygulanan muafiyetin başka bir firmayı da kapsamasına yönelik kısmi ara gözden geçirme soruşturması açılması kararlaştırıldı.

Ticaret Bakanlığınca hazırlanan "İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, "Bosch Home Comfort Malaysia Sdn. Bhd." firması yaptığı başvuruyla, "yalnız duvar tipi split klimalar", "yalnız duvar tipi split klimaların dış üniteleri" ile "yalnız duvar tipi split klimaların iç üniteleri" ithalatına yönelik Malezya'da ilişkili olduğu "Hitachi Air Conditioning Products (M) Sdn. Bhd." firmasının yararlandığı dampinge karşı muafiyetin kendisi için de değerlendirilmesi talebinde bulundu.

Yapılan inceleme sonucunda, "Hitachi Air Conditioning Products (M) Sdn. Bhd." firması için tanınan muafiyetin "Bosch Home Comfort Malaysia Sdn. Bhd." için de değerlendirilmesine yönelik kısmi ara gözden geçirme soruşturması açılmasına karar verildi.

Öte yandan, söz konusu ürünlerin ithalatına yönelik yürürlükte bulunan CIF bedelinin yüzde 25'i oranındaki dampinge karşı önlemden "Hitachi Air Conditioning Products (M) Sdn. Bhd." firması muaf tutulmuştu.