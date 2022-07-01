İTO Başkanı Avdagiç, asgari ücrete yapılan artışı değerlendirdi

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, "Yeni asgari ücret hayırlı olsun. İTO, ücret iyileştirmesini işveren tarafında dile getiren ilk kurumlardan biri oldu." ifadelerini kullandı.

Avdagiç, Twitter hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan yeni asgari ücrete ilişkin değerlendirmede bulundu.

İTO Başkanı Avdagiç, yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Yeni asgari ücret hayırlı olsun. İTO, ücret iyileştirmesini işveren tarafında dile getiren ilk kurumlardan biri oldu. Çalışanlarımızın enflasyon kayıplarının telafi edilmesi iş dünyası olarak çok önemli bir sorumluluğumuz. Açıklanan asgari ücret dikkate alınarak vergi baremlerinin aynı oranda artırılmasını, artan SGK priminin kamu ve özel sektör arasında paylaştırılmasını bekliyoruz. "