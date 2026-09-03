İTO Başkanı Avdagiç, repo indiriminin tüm kredi faizlerine yansımasını beklediklerini söyledi
İstanbul Ticaret Odası Başkanı Avdagiç, bu hafta başı itibarıyla repo ihalelerindeki 3 puanlık indirimin tüm kredi faizlerine yansımasını beklediklerini açıkladı. Bu gelişmenin piyasalardaki faiz yükünü hafifletmesi öngörülüyor.
İTO Başkanı Avdagiç: (Repo ihalelerine dönüşle sağlanan 3 puanlık indirim) Bu hafta başı itibarıyla buradaki indirimin tüm kredi faizlerine yansımasını bekliyoruz
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › İTO Başkanı Avdagiç, repo indiriminin tüm kredi faizlerine yansımasını beklediklerini söyledi - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?