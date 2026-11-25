İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, geçen hafta konut kredilerinde atılan gevşeme adımının, dün de kredi kartı ve kredili mevduat hesabı (KMH) faizlerinde açıklanan indirimin olumlu karşılandığını belirterek, "Üretimin, istihdamın ve ihracatın yükünü taşıyan ticari kredilerde de benzer bir rahatlama sağlanması, İTO üyesi firmalarımızın beklenti ve talepleri arasında ön sırada yer alıyor" dedi.

Yazılı bir açıklama yapan Avdagiç, 1 Aralık'ta yürürlüğe girecek kredi kartı faizi indiriminin ardından finansal koşullardaki iyileşmenin ticari kredilerle sürmesinin reel sektöre önemli katkı sunacağına inandıklarını ifade etti.

Ticari kredilerde sağlanacak rahatlamanın üretim ve arz kapasitesini destekleyeceğini, bunun da fiyatlar üzerindeki baskıyı hafifleterek enflasyonla mücadeleye katkı vereceğini kaydeden Avdagiç, "Geçen hafta konut kredilerindeki gevşeme ve dün de kredi kartı faizlerinde yapılan indirimi en makul bir süre içinde ticari kredilerin de izlemesi reel sektör için yararlı olacaktır. Konut kredisi ve kredi kartı adımlarını ticari krediler için de bekliyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

"İşletmelerimiz ticari kredilerde somut bir iyileşmeye ihtiyaç duyuyor"

Şekib Avdagiç, son dönemde finansal koşulların iyileştirilmesi yönünde başlayan sürecin ticari kredilerde de hissedilir bir rahatlamayla devam etmesinin reel sektöre önemli katkı sağlayacağına inandıklarını kaydetti.

Konut kredisi ve kredi kartı faizlerine ilişkin adımlara değinen Avdagiç, "Geçen hafta konut kredilerinde atılan gevşeme adımını, dün de kredi kartı ve kredili mevduat hesabı (KMH) faizlerinde açıklanan indirimi olumlu karşılıyoruz." dedi.

Avdagiç, şunları söyledi:

"Geçen hafta konut kredilerinde atılan gevşeme adımını, dün de kredi kartı ve kredili mevduat hesabı (KMH) faizlerinde açıklanan indirimi olumlu karşılıyoruz. Üretimin, istihdamın ve ihracatın yükünü taşıyan ticari kredilerde de benzer bir rahatlama sağlanması, İTO üyesi firmalarımızın beklenti ve talepleri arasında ön sırada yer alıyor.

İşletmelerimiz ticari kredilerde somut indirimler bekliyor. Merkez Bankasının da vurguladığı gibi, arz yönlü iyileşme dezenflasyonu daha görünür kılacaktır."

"İş dünyamızın 2027'ye uygun finansman koşullarıyla girmesi önemli kazanımlar sağlayacaktır"

İTO Başkanı Avdagiç, politika faizi yüzde 36'ya inmiş olmasına rağmen ticari kredi faizlerinin hala bu seviyenin belirgin şekilde üzerinde seyrettiğini, ticari kredi faizlerindeki düşüşün de dalgalı ve sınırlı kaldığını belirtti. Avdagiç, "Faizlerin yüksekliğinin yanı sıra, üyelerimizden bankaların kredilerde uyguladığı komisyon ve dosya masraflarının finansman maliyetlerini ciddi ölçüde artırdığı yönünde bildirimler alıyoru" açıklamasını yaptı.

Merkez Bankasının 11 Kasım'da KOBİ kredilerinde büyüme sınırını yüzde 5'ten yüzde 5,5'e yükseltmesini olumlu bir gelişme olarak değerlendiren Avdagiç, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Bununla birlikte, mevcut koşullarda bu artışın daha ileri taşınmasının reel sektöre önemli katkı sağlayacağına inanıyoruz. İTO olarak üyelerimiz adına sıklıkla dile getirdiğimiz üzere, KOBİ kredilerindeki büyüme sınırının daha anlamlı ölçüde genişletilmesi ve üretim, ihracat ve yatırım kredilerinin bu sınırın dışında tutulması finansmana erişimi kolaylaştıracaktır. İş dünyamızın 2027 yılına uygun finansman koşullarıyla girmesinin üretim, istihdam ve yatırım açısından önemli kazanımlar sağlayacağına inanıyoruz."