İTO Başkanı Şekib Avdagiç, TCMB Başkanı Fatih Karahan\'a başarılar diledi

DEAŞ Üyesi 17 Şüpheli İstanbul'da Yakalandı

Sarıyer'deki Santa Maria Kilisesi'ndeki saldırıyla bağlantılı olan terör örgütü DEAŞ üyesi 17 şüpheli, İstanbul merkezli operasyonla yakalandı. MİT ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nün koordineli çalışmaları sonucunda, terör örgütüne bağlı failler ile bu eylemle ilişkili olduğu değerlendirilen zanlılar tespit edildi. Operasyon sırasında adreslerde yapılan aramalarda örgütsel dokümanlar ele geçirildi. MİT'in yürüttüğü çalışmalar sonucunda daha önce de DEAŞ'ın Türkiye'deki sinagog, kilise ve büyükelçiliklere yönelik eylem planları engellenmiş ve çok sayıda zanlı yakalanmıştı.