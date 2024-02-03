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İTO Başkanı Şekib Avdagiç, TCMB Başkanı Fatih Karahan'a başarılar diledi - Son Dakika
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Ekonomi

İTO Başkanı Şekib Avdagiç, TCMB Başkanı Fatih Karahan'a başarılar diledi

İTO Başkanı Şekib Avdagiç, TCMB Başkanı Fatih Karahan\'a başarılar diledi

İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanlığı'na atanan Dr. Fatih Karahan'a başarılar diledi. Avdagiç, Karahan'ın başkanlığında TCMB'nin ülkemize ve iş dünyamıza kalıcı kazanımlar sağlayacağına inandıklarını belirtti.

03.02.2024 10:59
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İTO Başkanı Şekib Avdagiç, "Kişilerin değil, kurumsal yapıların devamı esastır. Karahan'ın başkanlığında TCMB'nin ülkemize ve iş dünyamıza kalıcı kazanımlar sağlayacağına inanıyoruz" dedi.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, "Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanlığı'na atanan Dr. Fatih Karahan'a görevinde başarılar diliyorum" ifadesini kullandı.

Avdagiç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanlığı görevine, Başkan Yardımcısı Fatih Karahan'a başarılar diledi.

Avdagiç, mesajının devamında şunları kaydetti: "Kişilerin değil, kurumsal yapıların devamı esastır. Sayın Karahan'ın başkanlığında TCMB'nin ülkemize ve iş dünyamıza kalıcı kazanımlar sağlayacağına inanıyoruz." - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi İTO Başkanı Şekib Avdagiç, TCMB Başkanı Fatih Karahan'a başarılar diledi - Son Dakika


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