İzmir Adnan Menderes Havalimanı Nisan Ayında 924 Bin 894 Yolcuya Hizmet Verdi - Son Dakika
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Ekonomi

İzmir Adnan Menderes Havalimanı Nisan Ayında 924 Bin 894 Yolcuya Hizmet Verdi

İzmir Adnan Menderes Havalimanı Nisan Ayında 924 Bin 894 Yolcuya Hizmet Verdi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nın nisan ayına ait hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı. Nisan ayında havalimanında toplamda 924 bin 894 yolcuya hizmet verilirken, iniş-kalkış yapan uçak sayısı 6 bin 174'e ulaştı. Yük trafiği ise 12 bin 527 ton olarak gerçekleşti. Ocak-nisan döneminde ise havalimanında 3 milyon 157 bin 850 yolcu, 21 bin 350 uçak ve 41 bin 743 ton yük trafiği kaydedildi.

17.05.2024 17:23
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İzmir Adnan Menderes Havalimanı, nisan ayında 924 bin 894 yolcuya hizmet verdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nın 2024 yılı nisan ayına ait hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı. 599 bini iç hat, 325 bin 894'ü ise dış hat olmak üzere toplamda 924 bin 894 yolcuya hizmet verildi. Havalimanına iniş-kalkış yapan uçak sayısı da nisan ayında 6 bin 174'e ulaştı. Bu sayının 3 bin 916'sı iç hat, 2 bin 258'i ise dış hat uçuşları olarak kayıtlara geçti. Yük (kargo+posta+bagaj) trafiği ise nisan ayında 12 bin 527 ton olarak gerçekleşti.

Nisan ayının da dahil olduğu 4 aylık (ocak-nisan) dönemde ise İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda yolcu trafiği 3 milyon 157 bin 850, uçak trafiği 21 bin 350, yük trafiği (kargo+posta+bagaj) ise 41 bin 743 ton olarak gerçekleşti. - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi İzmir Adnan Menderes Havalimanı Nisan Ayında 924 Bin 894 Yolcuya Hizmet Verdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: İzmir Adnan Menderes Havalimanı Nisan Ayında 924 Bin 894 Yolcuya Hizmet Verdi - Son Dakika
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