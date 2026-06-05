İzmir Amerikan Hastanesi Açıldı - Son Dakika
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İzmir Amerikan Hastanesi Açıldı

İzmir Amerikan Hastanesi Açıldı
05.06.2026 19:24
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İzmir Amerikan Hastanesi, 150 milyon dolarlık yatırımla hizmete girdi, 282 yatak kapasitesine sahip.

İzmir Amerikan Hastanesi, düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Balçova'daki hastane binasında düzenlenen törende konuşan Koç Holding Onursal Başkanı ve Amerikan Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Rahmi Koç, Amerikan Hastanesinin tarihi hakkında bilgi verdi.

Amerikan Hastanesinin 282 yataklı birinci sınıf bir sağlık kuruluşu olduğunu belirten Koç, "Dünyada eşine zor rastlanan standartta bir sağlık hizmeti veriyor. Amerikan Hastanesi birçok ilki hayata geçirdi. Seneler senesi birçok dostumuz 'Niye İzmir'de Amerikan Hastanesi kurmuyorsunuz?' diye serzenişte bulundu. Sonra baktık İzmirliler haklı. 4 sene çalıştık ve 150 milyon dolar yatırımla İzmir'deki hastaneyi kuruyoruz." dedi.

Koç, hastanenin kurulma sürecinde kendilerine destek veren İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener ve Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit'e teşekkür etti.

Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım da İzmir Amerikan Hastanesinin kentte çok yakıştığını dile getirerek, böyle önemli bir sağlık yatırımını yaptığı için Koç ailesine teşekkür etti.

Türkiye'nin sağlıkta son 20 yılda çok önemli değişimler yaşadığını hatırlatan Yıldırım, şunları kaydetti:

"2003 yılında Sağlıkta Dönüşüm Programı'nı başlattık. Yatak kapasitemiz 164 binden 270 bine çıkmış. Doktor sayımız 92 binden 220 binin üzerine çıkmış. Hemşire sayımız 72 binden 265 bine çıkmış. 2003 yılının başında sadece 600 ambulansımız vardı. Şu an 5 binin üzerinde ambulansımız var. Sağlıkta en önemli gösterge, bebek ve anne ölümleri sayısı. Bebek ölümlerine 2000'li yılların başında baktığımızda binde 31'den binde 9'a gerilemiş. Yüzde 70 iyileşmeden bahsediyorum. Sağlık bütçesini çok artırdık. İlk bakan olduğum yıl 4 milyardı, şimdi 1,5 trilyon. Nereden nereye. Bugün bu yapıldığı için sağlıkta iddialı bir ülkeyiz. İddialı söylüyorum. Amerika'da bizimki kadar geniş kapsamlı sağlık hizmeti yok. Bizde herkes ister çalışsın ister çalışmasın sağlık hizmetlerinden yararlanıyor. Bizim geliştirdiğimiz model bir kamu ve özel ortaklığı. Hastanelerin yüzde 60'ı yine bakanlıkta, geriye kalan yüzde 40'ın 20'si üniversitelerde, yine yüzde 20'si de özel sektörde. Özel sektör sağlık sistemimizin sağlıklı işleyebilmesi için çok önemli katkı sağlıyor. Şehir hastaneleri yapılırken 'Bunları niye yapıyorsunuz, kimleri zengin edeceksiniz?' diyenler, yapıldıktan sonra bunun ne kadar önemli bir iş olduğunu 2019 yılındaki Kovid-19 salgınında fark etti."

Yıldırım, Türkiye'nin, yaptığı sağlık yatırımları sayesinde 2019'daki salgında en iyi sınavı veren ülkelerin başında geldiğini vurguladı.

İzmir Valisi Süleyman Elban, kentte özel ve kamu olmak üzere toplam 64 hastanenin bulunduğunu, mevcut şehir hastanesinin büyüklüğünde Buca'ya da yeni bir şehir hastanesi yapılması için çalışmaların başladığını söyledi.

Vehbi Koç Vakfı (VKV) Sağlık Kuruluşları Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Erhan Bulutcu ise İzmir Amerikan Hastanesinin 33 bin metrekare kapalı alana sahip olduğunu, 8 ameliyathanesi ve 192 yatak kapasitesiyle hastalara hizmet vereceğini ifade etti.

Törende, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ile Balçova Belediye Başkanı Yiğit de konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri, hastanenin açılış kurdelesini keserek, hasta odalarını ve ameliyathaneyi gezdi.

Açılış törenine, Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Koç, Vehbi Koç Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Semahat Arsel, İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Özgener ve iş dünyası temsilcileri de katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi İzmir Amerikan Hastanesi Açıldı - Son Dakika

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