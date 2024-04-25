İzmir'de 25. Uluslararası Çiçek Festivali Başladı - Son Dakika
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Ekonomi

İzmir'de 25. Uluslararası Çiçek Festivali Başladı

İzmir\'de 25. Uluslararası Çiçek Festivali Başladı

İzmir'in Bayındır ilçesinde düzenlenen 25. Uluslararası Çiçek Festivali, Atatürk Caddesi'nde açılan 450 stant ile başladı. İlçe Stadında düzenlenen törende, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ve Bayındır Kaymakamı Emin Kaymak konuşmalar yaptı. Festival kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlenecek ve 28 Nisan'da sona erecek.

25.04.2024 15:34
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İzmir'in Bayındır ilçesinde düzenlenen 25. Uluslararası Çiçek Festivali başladı.

Festival kapsamında Atatürk Caddesinde kurulan 450 stant, kurdele kesimiyle açıldı.

Caddedeki açılışın ardından İlçe Stadında tören düzenlendi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, törende Bayındır'ın çiçek üretiminde önemli bir yere sahip olduğunu belirterek, festivalde emeği geçenlere teşekkür etti.

Bayındır Kaymakamı Emin Kaymak da ülkedeki süs bitkilerinin yüzde 30'unun İzmir'de yetiştirildiğini, Bayındır'ın da kentteki üretimin yarısını gerçekleştirdiğini anlattı. Son yıllarda üretimin arttığını aktaran Kaymak, yaklaşık bin işletme ile üretimin sürdüğünü kaydetti.

Törende zeybek gösterisi sunuldu.

Programa CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat, Yalova Vali Yardımcısı Deniz Pişkin, Bayındır Belediye Başkanı Davut Sakarsu da katıldı.

Süs bitkilerinin görücüye çıktığı festival kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlenecek.

Çiçek festivali 28 Nisan'da sona erecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi İzmir'de 25. Uluslararası Çiçek Festivali Başladı - Son Dakika

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