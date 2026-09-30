İzmir\'de düzenlenen galada Alba, 2030 için 40 milyar avro ticaret hedefini açıkladı

Türk ve İtalyan iş dünyası temsilcileri, iki ülke arasındaki ticari ilişkileri ve işbirliğini kutlamak amacıyla İzmir'de düzenlenen gala yemeğinde bir araya geldi.

İzmir İtalyan Ticaret ve Sanayi Odası ile İtalya'nın İzmir Konsolosluğunun ev sahipliğinde "İtalyan ve Türk Dostluğunun Bir Gecesi" temasıyla düzenlenen gala yemeği, Agora Ören Yeri'nde gerçekleştirildi.

Programda konuşan İzmir İtalyan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Pietro Alba, İtalya ile Türkiye arasındaki dostluk ve ticaret ilişkilerinin uzun bir geçmişi bulunduğunu belirtti.

İzmir'e yerleşen İtalyan ailelerin, kentin Akdeniz'in önemli limanlarından biri haline gelmesine katkı sağladığını söyleyen Alba, odanın da bu tarihsel buluşma geleneğini sürdürdüğünü ve iki ülke arasındaki ticari bağların bugün de geliştiğini dile getirdi.

Alba, Türkiye ve İtalya arasındaki ticari faaliyetlerin önemli seviyeye ulaştığına işaret ederek, "İtalya ile Türkiye arasındaki ticaret hacmi yaklaşık 30 milyar avroya ulaştı. Türkiye'de 1500'den fazla İtalyan şirketi faaliyet gösteriyor. İki ülkenin ortak hedefi ise 2030 yılına kadar 40 milyar avroluk ticaret hacmine ulaşmak." diye konuştu.

İki ülke arasındaki ilişkilerin yeni ve farklı bir yönünün ise turizm olduğunu, geçen yıl 810 binden fazla İtalyan'ın Türkiye'yi ziyaret ettiğini anlatan Alba, şunları kaydetti:

"İtalyan turist sayısı bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 13 arttı. Bu insanlar Ege'yi, Efes'i ve bugün bulunduğumuz bu güzel agorayı görmeye geliyor. Bu da aynı buluşma ruhudur. Bu akşam sadece ekonomik ilişkilerimizi kutlamıyoruz. Biz tam burada başlayan ve bugün de devam eden ortak bir hikayeyi kutluyoruz. Bu hikaye her yeni şirketle, her yeni yatırımcıyla ve denizleri aşarak birbirine yaklaşan her yolcuyla yaşamaya devam ediyor. Çünkü Akdeniz bizi ayırmıyor. Tam tersine bizi birbirimize bağlıyor."

Programa, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ve İtalya'nın İzmir Konsolosu Daniele Bianchi ile davetliler katıldı.