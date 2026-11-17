Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, İzmir'de ekim ayında konut satışları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 24,3 azalarak 6 bin 803'e geriledi. Kentte en fazla konut satışı 855 ile Menemen'de gerçekleşti.

TÜİK tarafından açıklanan 2026 yılı ekim ayı konut ve iş yeri satış istatistiklerine göre, Türkiye genelinde konut satışları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 23,3 azalarak 131 bin 72 oldu. En fazla konut satışı 22 bin 753 ile İstanbul'da, 11 bin 515 ile Ankara'da ve 6 bin 803 ile İzmir'de gerçekleşti. En az konut satışı ise 136 ile Ardahan, 120 ile Tunceli ve 78 ile Hakkari'de kaydedildi.

İlk el konut satışları yüzde 20,1 azaldı

İzmir'de geçen yılın ekim ayında 8 bin 986 olan konut satışları, bu yılın aynı ayında 6 bin 803'e düştü. Böylece ilk kez satılan konut sayısı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 20,1 azalarak bin 964 oldu. İlk el konut satışlarının toplam satışlar içindeki payı yüzde 28,9 olarak gerçekleşti. İkinci el konut satışları ise yüzde 25,9 azalarak 4 bin 839'a gerilerken, toplam satışlar içindeki payı yüzde 71,1 oldu. Kentte ipotekli konut satışları da yüzde 19 azalarak bin 263'e düştü. İpotekli satışların toplam konut satışları içindeki payı yüzde 18,6 olarak kaydedildi.

Yabancılara 35 konut satıldı

İzmir'de ekim ayında yabancılara yapılan konut satışları, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 10,3 azalarak 35 oldu. Türkiye genelinde ise yabancılara yapılan konut satışları yüzde 0,9 artarak 2 bin 259'a yükseldi. Yabancılara yapılan satışların toplam konut satışları içindeki payı yüzde 1,7 olarak gerçekleşti. Ocak-ekim döneminde yabancılara satılan konut sayısı ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,6 azalarak 17 bin 567 oldu. Ekim ayında yabancılara yapılan konut satışlarında 477 ile Rusya Federasyonu vatandaşları ilk sırada yer alırken, onları 193 ile İran ve 159 ile Irak vatandaşları takip etti.

En fazla konut Menemen'de satıldı

İzmir'de ekim ayında en fazla konut satışı 855 ile Menemen'de gerçekleşti. Menemen'i 716 konutla Buca, 587 konutla Karşıyaka, 570 konutla Torbalı, 561 konutla Bayraklı, 387 konutla Çiğli, 383 konutla Karabağlar, 359 konutla Konak ve 307 konutla Bornova takip etti.

İş yeri satışları da geriledi

Öte yandan İzmir'de ekim ayında iş yeri satışları, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 33,4 azalarak 805 oldu. Satışı yapılan iş yerlerinin 206'sını ilk el, 599'unu ise ikinci el satışlar oluşturdu.