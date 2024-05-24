İzmir'in Aliağa ilçesinde esnaf ve zanaatkarlar çırak bulamaması sebebiyle zor günler geçiriyor - Son Dakika
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Ekonomi

İzmir'in Aliağa ilçesinde esnaf ve zanaatkarlar çırak bulamaması sebebiyle zor günler geçiriyor

İzmir\'in Aliağa ilçesinde esnaf ve zanaatkarlar çırak bulamaması sebebiyle zor günler geçiriyor

Aliağa Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Serdar Berk, çırak bulunamaması nedeniyle bazı mesleklerde usta yetişmeyeceğini söyledi. İşçi eksikliği sebebiyle üretimde aksamalar yaşanırken, esnaf ve zanaatkarlar yeni ustaların yetişmemesinden endişeli. Berk, meslek liselerine ve çıraklık okullarına önem verilmesi gerektiğini vurguladı.

24.05.2024 12:34
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İzmir'in Aliağa ilçesinde esnaf ve zanaatkarlar çırak bulamaması sebebiyle zor günler geçiriyor. Aliağa Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Serdar Berk, 10 yıl sonra bazı mesleklerde usta bulunamayacağını söyledi.

Son yıllarda esnaf ve sanayici, çırak ve işçi bulamakta zorlanıyor. İşçi eksikliği sebebiyle zaman zaman üretimde aksamalar olurken, çırak bulamayan esnaf ve zanaatlar ise yeni ustaların yetişmemesinden endişeli. Aliağa Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Serdar Berk, piyasada çok sayıda iş arayan olmasına rağmen, yeni neslin sanattan uzaklaşması ve meslek edinmeye ilgi duymaması nedeniyle usta yetişmediğini söyledi. Berk, meslek liselerine ve çıraklık okullarına gereken önemin verilmesi gerektiğini vurguladı. Eskiden çocukların meslek öğrenmek için ustaların yanında rica minnet girdiğini ve iyi ustaların seçerek çırak aldığını anlatan Berk, "Ağaç yaşken eğilir. Biz 13-14 yaşında mesleğe başladığımızda. meslek öğrenirken çok zorluklarla karşılaştık. Ama babam, ne zorluk olursa olsun meslek öğrenmelisin diye nasihat ederdi. Meslek kahır çekerek, sabır ve sebatla öğrenilir. Allah razı olsun babamdan ve ustamdan hem meslek hem de edep öğrendik. Ellerimizden tuttular" şeklinde konuştu.

Herkesin doktor, mühendis, avukat olamayacağını, toplumun her mesleğe ihtiyacı olduğunu kaydeden Serdar Berk, "Maalesef aileler çocuklarının doktor, mühendis, avukat olmasını, masa başı işte çalışmasını istiyor. Ama böyle olmuyor. Son yıllarda ara elemanlar, teknik elemanlar bulunamıyor. Toplumda kaynakçı da olmalı, usta da, doktor da, mühendis de olmalı" dedi.

Berk, tüm esnaf ve sanatkarların bu sorunu yaşadığını ve sadece Aliağa'nın değil, yurdun hangi il veya ilçesine gidilirse gidilsin genç usta bulmakta zorlanıldığını belirtti. Berk, bu durumun devam etmesi halinde 10 yıl sonra bazı mesleklerde usta bulunamayacağını savundu.

Okuyamayan gençlerin sanata yönlendirilmesi gerektiğini ifade eden Berk, tamirci, kaportacı, elektrikçi, tornacı, terzi ve mobilyacı gibi birçok meslek dalında yeteri kadar çırak bulunmadığını dile getirdi. - İZMİR

Kaynak: İHA

Aliağa, İzmir, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi İzmir'in Aliağa ilçesinde esnaf ve zanaatkarlar çırak bulamaması sebebiyle zor günler geçiriyor - Son Dakika

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