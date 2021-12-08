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İzmir'de özelleştirme ihalesinde 3 taşınmaza toplam 439 milyon liralık teklif geldi - Son Dakika

İzmir'de özelleştirme ihalesinde 3 taşınmaza toplam 439 milyon liralık teklif geldi

08.12.2021 18:35
İzmir'de özelleştirme ihalesinde 3 taşınmaza toplam 439 milyon liralık teklif geldi

İzmir'de 3 taşınmazın özelleştirme ihalesinin nihai pazarlık görüşmesinde toplam 439 milyon liralık teklif yapıldı.

İzmir'de 3 taşınmazın özelleştirme ihalesinin nihai pazarlık görüşmesinde toplam 439 milyon liralık teklif yapıldı.

Özelleştirme İdaresi Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Maliye Hazinesi adına kayıtlı İzmir'in Urla ilçesi İçmeler Mahallesi'ndeki toplam 28.742,13 metrekare yüzölçümlü taşınmazların bir bütün halinde özelleştirme ihalesi nihai pazarlık görüşmesinde en yüksek teklif 201 milyon lira bedelle Çekiçoğlu Makina Medikal Otomotiv İnşaat Tarım Hayvancılık ve Turizm Sanayi Ticaret Anonim Şirketi tarafından verildi.

Aynı mahallede 18.093,24 metrekare yüzölçümlü taşınmazın özelleştirme ihalesi nihai pazarlık görüşmesinde en yüksek teklifi 149 milyon lira bedelle Çekiçoğlu Makina Medikal Otomotiv İnşaat Tarım Hayvancılık ve Turizm Sanayi Ticaret Anonim Şirketi verdi.

Aynı mahallede 11.776,38 metrekare yüzölçümlü taşınmazın özelleştirme ihalesinin nihai pazarlık görüşmesinde en yüksek teklif 89 milyon lirayla Nuça Enerji Sanayi Ticaret Anonim Şirketi'nden geldi?.

Ticaret, İnşaat, Tarım, İzmir, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi İzmir'de özelleştirme ihalesinde 3 taşınmaza toplam 439 milyon liralık teklif geldi - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: İzmir'de özelleştirme ihalesinde 3 taşınmaza toplam 439 milyon liralık teklif geldi - Son Dakika
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