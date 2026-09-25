İzmir'de savunma sanayisi, akademi ve sanayi temsilcileri buluştu - Son Dakika
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İzmir'de savunma sanayisi, akademi ve sanayi temsilcileri buluştu

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Dokuz Eylül Üniversitesi'nde (DEÜ) düzenlenen "Savunma Sanayii Buluşması"nda akademisyenler, sanayi kuruluşları ve sektör yetkilileri teknoloji transferi, yatırım imkanları ve stratejik iş birliği fırsatlarını değerlendirdi.

Dokuz Eylül Üniversitesi'nde (DEÜ) düzenlenen "Savunma Sanayii Buluşması"nda akademisyenler, sanayi kuruluşları ve sektör yetkilileri teknoloji transferi, yatırım imkanları ve stratejik iş birliği fırsatlarını değerlendirdi.

15 Temmuz Şehitler Salonu'nda düzenlenen programa akademisyenler ile sanayi kuruluşları ve firmaların yetkilileri katıldı.

Etkinlikte Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) ve iştiraki SSTEK Savunma Sanayi Teknolojileri AŞ ile Savunma Sanayii Akademi yetkilileri, savunma sanayisinde teknoloji, yatırım, yetkinlik ve stratejik iş birliklerine ilişkin sunumlar yaptı.

DEÜ Rektörü Prof. Dr. Bayram Yılmaz, savunma sanayisini oldukça önemsediklerini ve üniversitelerinde bu alana yönelik yüksek bir potansiyel bulunduğunu belirtti.

SSTEK Genel Müdürü Suat Baylan ise Savunma Sanayii Başkanlığı projelerinde paydaş olarak yer aldıklarını ve temel kurulma gerekçelerinin girişimcilik olduğunu ifade etti.

Bugüne kadar yaklaşık 65 milyon dolarlık yatırım gerçekleştirdiklerini bildiren Baylan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"SSTEK olarak şu an halihazırda 20 iştirakimiz bulunmakta. Şimdiye kadar 31 farklı şirketle ortaklık yapmış, 11 şirket sürecini tamamlamış, 20 farklı şirketimizle, iştirakimizle de yolumuza yürümekteyiz. Amacımız bu sayıyı arttırmak. Projelerimizle, yatırım programlarımızla sizlerle daha iyi işbirlikleri sağlayabilmek. Bizler SSTEK olarak şu an halihazırda devam eden fonumuz yaklaşık 25 milyon dolar dolar fon. Ama bu bu yıl hayata geçireceğimiz ikinci fon ile yaklaşık 50 milyon dolarlık fonu biz devreye sokmuş olacağız."

Baylan, özellikle teknopark ve teknokentlerde yer alan akademisyen şirketleri ile belirli bir teknoloji olgunluğuna ulaşmış firmaların, kendileri için potansiyel birer yatırım ve iştirak adayı olduğunu dile getirdi.

Program, sunumların ardından sona erdi.

Kaynak: AA
Dokuz Eylül ÜniversitesiSanayi KuruluşlarıTeknolojiEkonomiİzmirSon Dakika

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