İzmir'de Tarımda Yüksek Rekolte Beklentisi - Son Dakika
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İzmir'de Tarımda Yüksek Rekolte Beklentisi

30.06.2026 21:48
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Kestelli, bu yıl yüksek rekolte beklese de ekonomik değer ve ihracatın önemine dikkat çekti.

İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli, bu yıl birçok tarım ürününde yüksek rekolte beklendiğini ancak üretimin ekonomik değere dönüştürülmesi ve ihracatla desteklenmesi olduğunu söyledi.

Borsanın haziran ayı meclis toplantısında konuşan Kestelli, bu yıl tarımsal üretim açısından oldukça dikkati çekici bir dönemden geçildiğini söyledi.

Sektör ifadesiyle "var yılı" olarak tanımlanan bir sezon yaşandığını belirten Kestelli, "Kış ve ilkbahar aylarında gerçekleşen yağışların önceki yılların üzerinde seyretmesi, pek çok üründe rekolte beklentilerini önemli ölçüde artırmış durumda. Normal şartlarda bu tablo sevindiricidir. Yüksek rekolte, güçlü üretim ve bereketli bir sezon her zaman memnuniyetle karşılanır. Ancak içinde bulunduğumuz ekonomik ve küresel koşullar bize artık çok net bir gerçeği gösteriyor. Başarıyı yalnızca ne kadar ürettiğiniz değil, ürettiğiniz ürünü hangi değerden satabildiğiniz ve hangi pazarlara ulaştırabildiğiniz belirliyor. Yani asıl mesele üretim miktarından çok, üretimin ekonomik değere dönüşebilmesidir." dedi.

Kestelli, bu yıl artan üretim sebebiyle ihracatın her zamankinden daha kritik bir hale geldiğini, ihracatın artırılarak katma değer üretmek mecburiyetinde bulunulduğunu dile getirdi.

Bir önceki yıla göre geçen dönemde ihracatta kuru üzümde 13 bin ton, kuru incirde 7 bin ton, zeytinyağında ise 24 bin ton geriden gelindiğini bildiren Kestelli, şöyle devam etti:

"Bu nedenle, özellikle 'var yılı' olarak adlandırdığımız dönemlerde, iç talebin sınırlarını, tüketicinin alım gücünü ve ihracat imkanlarını iyi değerlendirmek zorundayız. Eğer ihracatçıyı daha güçlü finansal enstrümanlarla destekleyemezsek, küresel pazarda elde ettiğimiz başarıların maliyeti giderek artacaktır. Bu maliyet, uzun vadede üretimin sürdürülebilirliğini önemli ölçüde etkilemeye devam edecektir. Tarımsal üretimde katma değer oluşturmanın, markalaşmanın ve ürettiğimiz değerleri küresel pazarlara taşımamız önemli. Bu hedeflere ulaşmada bireysel girişimlerin ve yatırımcılarımızın gayretleri kadar, yatırım desteklerinin de son derece önemli olduğunu biliyoruz."

Kestelli, İzmir'in turizm açısından gelişimi için son dönemde Çeşme Turizm Projesi'nin yeniden gündeme geldiğine dikkati çekti.

Meslek örgütü başkanları ve turizm paydaşlarıyla Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'u ziyaret ettiklerini, projeyi İzmir'in gelişimi ve uluslararası çıkışı için çok önemsediklerini anlatan Kestelli, "Şehrimizde hayal ettiğimiz turizm potansiyelini yakalamak, uluslararası kültür, sanat, spor ve benzeri organizasyonlara ev sahipliği yapabilmek, uluslararası uçuş trafiğimizi arttırmak için bu projeye ve sağlayacağı imkanlara ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Ekonomi, İhracat, Turizm, İzmir, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi İzmir'de Tarımda Yüksek Rekolte Beklentisi - Son Dakika

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