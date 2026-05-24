İzmir'de Yasa Dışı Midye Denetimi
İzmir'de Yasa Dışı Midye Denetimi

24.05.2026 09:43
Tarım Bakanlığı, İzmir'de 7 ton yasa dışı su ürününe el koydu, 620 bin lira ceza uygulandı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü ekipleri, İzmir'de yapılan denetimlerde yasa dışı yollarla elde edilen midye başta olmak üzere 7 ton su ürününe ve 350 pintere (avcılıkta kullanılan sepet) el koydu.

Ülke çapında denetim programları yürütüldüğüne işaret edilen paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"İzmir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü su ürünleri kontrol ekiplerimizce il genelinde birçok noktada gerçekleştirilen eş zamanlı denetimlerde, yasa dışı yollarla elde edilmiş başta midye olmak üzere 7 ton su ürününe ve 350 pintere el konuldu. Canlı olarak ele geçirilen midyeler doğal yaşam alanlarına bırakıldı. İlgililer hakkında 620 bin lira idari para cezası uygulandı. Su ürünleri kaynaklarımızın korunması için denetimlerimiz kararlılıkla devam ediyor."

Kaynak: AA

Balıkçılık, 3. Sayfa, Ekonomi, Ankara, Yaşam, Son Dakika

