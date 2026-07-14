İzmir'den 15 Temmuz Mesajları

İzmir'de iş dünyası temsilcileri, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesajlar yayımladı.

İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, mesajında 15 Temmuz'un milletin demokrasiye, milli iradeye ve ortak değerlere sahip çıkma kararlılığının simgesi olduğunu söyledi.

Özgener, 15 Temmuz'un milletin birlik ve beraberlik içinde hareket ettiğinde aşamayacağı hiçbir engelin olmadığını tüm dünyaya gösterdiği tarihi bir dönüm noktası olduğunu kaydederek, "Demokrasiye olan bağlılığın, ortak değerler etrafında kenetlenmenin ve milli iradeye sahip çıkma kararlılığının en güçlü şekilde ortaya konulduğu bu anlamlı gün, geleceğe dair sorumluluklarımızı da bizlere bir kez daha hatırlatmaktadır. Ülkemizin daha güçlü yarınlara ulaşmasının yolu demokrasimizi, birlik ve beraberliğimizi koruyarak üretmeye, yatırım yapmaya, katma değer oluşturmaya ve ortak hedefler doğrultusunda birlikte çalışmaya devam etmekten geçmektedir." ifadelerini kullandı.

İzmir Ticaret Borsası Başkanı Işınsu Kestelli de milletin 15 Temmuz 2016'da demokrasiye, bağımsızlığa ve milli iradesine sahip çıkma kararlılığını tarihe güçlü bir şekilde kaydettiğini belirtti.

Darbe girişiminin yaşandığı gecede ortaya konan ortak duruşun, birlik ve beraberliğin en büyük güç olduğunu bir kez daha gösterdiğini aktaran Kestelli, "Demokrasi, yalnızca toplumsal huzurun değil güven ortamının, üretimin, yatırımın ve sürdürülebilir kalkınmanın da temelidir." değerlendirmesinde bulundu.

İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Yalçın Ata ise hain darbe girişimine karşı verilen reaksiyonun, halkın demokrasiye olan bağlılığının ve cumhuriyete olan sevgisinin, inancının bir göstergesi olduğunu ifade etti.