İzmir'den Kiraz İhracatı Başladı
İzmir'den Kiraz İhracatı Başladı

05.05.2026 19:39
İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde hasadı yapılan erkenci kirazlar Kanada ve Rusya'ya ihraç edildi.

Yiğitler Mahallesi'nde sezonun ilk ihracatı dolayısıyla düzenlenen etkinliğe İzmir Valisi Süleyman Elban, İl Tarım ve Orman Müdürü Kahraman Akdoğan, Kemalpaşa Kaymakamı Musa Sarı, Belediye Başkanı Mehmet Türkmen ve üreticiler katıldı.

Üretici Vahit Topbaş'ın bahçesini gezen Vali Elban, kiraz hasadına katılarak incelemelerde bulundu.

Elban, AA muhabirine yılın ilk erkenci kirazının hasadının yapıldığını belirterek, "Bu hasat kuzey yarım kürenin de ilk kiraz hasadı. Topladığımız kirazlar doğrudan ihracata gidiyor." dedi.

Bu yıl yağışların çok olduğunu ifade eden Elban, meyve ve sebze üretiminde bereketli bir sezon beklendiğini, kirazda da iyi bir verim öngördüklerini söyledi.

Üretici Vahit Topbaş ise sezona umutla başladıklarını belirterek, "İyi bir rekoltemiz var. İhracat bol olursa bizim için çok güzel olur." ifadelerini kullandı.

Elban ve beraberindeki heyet daha sonra Kiraz Alım Merkezi'ni ziyaret ederek çalışanlarla sohbet etti.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü verilerine göre, İzmir'de 118 bin 761 dekar alanda 99 bin 450 ton kiraz üretimi yapılıyor. Kent, Türkiye kiraz üretiminin yaklaşık yüzde 14'ünü karşılayarak ilk sırada yer alıyor. Kemalpaşa'da yaklaşık 4 bin üretici tarafından yetiştirilen kirazların yüzde 60'ı ihraç ediliyor.

Kaynak: AA

